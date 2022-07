Superpuchar Belgii, Mecz dla Pokoju, Ekstraliga - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Szlagierem najbliższego weekendu w ELEVEN SPORTS będzie mecz o Superpuchar Belgii pomiędzy Club Brugge KV a KAA Gent.

• Widzowie zobaczą także transmisję charytatywnego meczu Royal Antwerp FC - Dynamo Kijów

• Z kolei dla fanów żużla stacja zaplanowała transmisje spotkań 12. rundy PGE Ekstraligi

W piątek na antenie Eleven Sports 2 będzie transmitowany charytatywny mecz piłkarski pomiędzy Royal Antwerp FC a Dynamem Kijów. Wydarzenie, określane jako "Mecz dla Pokoju" ("Match for Peace"), jest częścią tournée, jakie najbardziej utytułowany ukraiński klub odbywa po Europie od kwietnia br. Jego celem jest pomoc w zebraniu środków finansowych potrzebnych do wsparcia Ukraińców dotkniętych trwającą w ich kraju wojną. Spotkanie na Bosuilstadion ma jednak również ważny aspekt czysto sportowy, bo drużyna z Antwerpii przygotowuje się do eliminacji Ligi Konferencji Europy UEFA, a zespół z Kijowa do starcia z Fenerbahce FK w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów UEFA. Obie ekipy prezentują ostatnio dobrą formę, więc emocji z pewnością nie zabraknie.Nowy sezon piłkarski w Belgii zostanie zainaugurowany meczem o Superpuchar, w którym Club Brugge KV zmierzy się z KAA Gent. Drużyna z Brugii przystąpi do starcia na Jan Breydel Stadium pod wodzą nowego trenera, Carla Hoefkensa, a przed szansą na debiuty staną pozyskani latem piłkarze - Cyle Larin, Bjorn Meijer i mający za sobą występy w FC Barcelonie Ferran Jutglà. Mistrzowie kraju postarają się przedłużyć imponującą passę jedenastu oficjalnych spotkań bez porażki, co może okazać się trudnym zadaniem, bo ostatnim zespołem, który ich pokonał był właśnie KAA Gent. Miało to miejsce w marcu bieżącego roku w półfinale Pucharu Belgii, a kilka tygodni później ekipa z Gandawy triumfowała w finale tych rozgrywek. Defensywa Club Brugge KV powinna zwrócić szczególną uwagę na groźnego napastnika Tarika Tissoudaliego, który w poprzedniej kampanii zdobył w sumie aż 29 bramek i wzbudza zainteresowanie wielu europejskich klubów.Po jedenastu kolejkach PGE Ekstraligi MOTOR Lublin jest zdecydowanym liderem tabeli i pozostaje jedynym niepokonanym zespołem. W najbliższej rundzie lublińskie Koziołki spróbują podtrzymać swoją znakomitą serię w wyjazdowym starciu z siódmym w stawce ZOOLESZCZ GKM Grudziądz. Mikkel Michelsen i spółka mogą spodziewać się trudnej przeprawy, ponieważ grudziądzanie toczą zaciętą walkę o awans do fazy finałowej i bardzo potrzebują punktów. Ponadto gospodarze chcą im się zrewanżować za wiosenne spotkanie w Lublinie, które przegrali aż 33:57. Po stronie GKM szczególnie groźni powinni być Krzysztof Kasprzak i Frederik Jakobsen, którzy utrzymują stabilną formę.W drugim ciekawie zapowiadającym się meczu ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa podejmie ARGED MALESĘ Ostrów Wielkopolski. Częstochowskie Lwy dzięki wygranej z ekipą beniaminka mogą awansować na podium ligowej tabeli i znaleźć się w korzystnym położeniu przed dwiema rozstrzygającymi kolejkami. Wiele będzie zależało od ich lidera, Leona Madsena, który jest jednym z najlepiej punktujących zawodników obecnych rozgrywek. Tylko w trzech ostatnich spotkaniach Duńczyk zdobył w sumie aż 36 "oczek". Jak zaprezentuje się na tle doświadczonego Chrisa Holdera i pozostałych żużlowców gości?Plan transmisji:Piątek (15 lipca):•17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Maciej Markowskistudio: Joanna Cedrych, Maciej Gomólski•19:55 Match for Peace:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Anita Mazur, Krystian Plech, reporter: Tomasz LorekNiedziela (17 lipca):• 17:55 Superpuchar Belgii:(Eleven Sports 1)komentarz: Sebastian Chabiniak, Dominik GuziakPoniedziałek (18 lipca):• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 21:00(Eleven Sports 1)