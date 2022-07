HBO Max na drugą połowę lipca. "Dom Gucci", "Spider-Man: Bez drogi do domu"

Łukasz Szewczyk

• HBO Max ogłasza ramówkowe nowości na ostatnie dwa tygodnie lipca

Wśród serialowych propozycji(od 15 lipca). To oparta na dowcipnej powieści Nancy Mitford historia Fanny i Lindy, dwóch młodych kuzynek i przyjaciółek, które uczą się miłości i dorosłego życia w latach przed II wojną światową. Serial(od 20 lipca) opowiada historię o pierścionku, który został zgubiony w metrze. Kosztowny drobiazg trafia w ręce siedmiu różnych bohaterów i jest klamrą spinającą siedem romantycznych opowieści.(od 26 lipca). Kambodżańska lekarka przyjeżdża do USA, aby uratować życie chorego syna. Kiedy system zawodzi i zmusza ją do ukrycia, staje się "sprzątaczką" dla organizacji przestępczej, wykorzystując przy tym swoją nieprzeciętną inteligencję.(of 26 lipca). Malownicza dolina Napa w Kalifornii, winnica, która należy do rodziny Kingów. Biznes winiarski przyniósł im sukces i uznanie. Jednak po nagłym odejściu z firmy głowy rodziny, trójka jego dzieci musi walczyć o władzę, bogactwo i dziedzictwo.Z nowym sezonem wraca serial(od 27 lipca). Czwarty sezon opowieści o codziennym, a raczej conocnym, życiu trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island. Z kolei serial Max Original(od 28 lipca) to kolejna mroczna opowieść o nastolatkach, które mają swoje tajemnice i muszą zmierzyć się z zamaskowanym niebezpieczeństwem. Dwadzieścia lat po tragicznych wydarzeniach z Rosewood, nowe pokolenie zmuszone jest zapłacić za sekretnie popełnione grzechy... nie tylko swoje.Serial(od 29 lipca) opowiada jak daleko są gotowi posunąć się młodzi ludzie, żeby zdobyć sławę, pieniądze i władzę. Dodatkowo Nathan Fielder powraca do telewizji z nowym serialem(od 30 lipca), który bada, jak daleko może posunąć się jeden człowiek, aby zmniejszyć niepewność codziennego życiaWśród premier filmowych(od 17 lipca). Lady Gaga jako outsiderka o niepohamowanych ambicjach, która wżeniła się w stojącą za włoskim imperium mody rodzinę GucciWracają(od 24 lipca). Kiedy samotna mama i jej dwójka dzieci przybywają do małego miasteczka, zaczynają odkrywać swoje powiązania z pierwotnymi pogromcami duchów i tajnym dziedzictwem pozostawionym przez ich dziadka. Kontynuacja kinowego hituNastępnie(od 31 lipa). kiedy tajna tożsamość Petera Parkera zostaje ujawniona, zwraca się on o pomoc do Doktora Strange'a. Pragnie, aby świat zapomniał, że jest Spider-Manem. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem, a groźni złoczyńcy zostają uwolnieniNowości w HBO Max dzień po dniu (15-31 lipca 2022):• 15 lipcaPogoń za miłością, odc. 1-3Ku przepaści: Bóg, chciwość i kult Gwen Shamblin, odc. 1-5Blade Runner 2049Zabić Bin Ladena: Operacja Geronimo• 16 lipcaFantastyczni przyjaciele, odc. 2OczekiwanieLux AeternaCzworo do paryDC Super Hero Girls II, odc. 14-26• 17 lipcaDom GucciVirus-32Bajeczki Maszy, odc. 1-26Ostry dyżur, odc. 1-25Ostry dyżur II, odc. 1-22Ostry dyżur III, odc. 1-22Ostry dyżur IV, odc. 1-22Ostry dyżur V, odc. 1-22Ostry dyżur VI, odc.1-22• 18 lipcaParks and Recreation, odc. 1-6Parks and Recreation II, odc. 1-24Parks and Recreation III, odc. 1-16Parks and Recreation IV, odc. 1-22Parks and Recreation V, odc. 1-22Parks and Recreation VI, odc. 1-22Parks and Recreation VII, odc. 1-13Anarchiści, odc. 2Westworld IV, odc. 4Wszystko o mojej matceObiekt• 19 lipcaSzóstka z Nebraski, odc. 5Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 6Irma Vep, odc. 7Dziewczyny nie powinny chodzić same nocąDaniaRosyjski spleenSuita PeckinpahaNikki Glaser: Porządna dawka świństw• 20 lipcaPrzygody pierścienia, odc. 1-8Birdgirl II, odc. 6Kraniec ziemi, odc. 2Tuca & Bertie III, odc. 3Godziny szczytu• 21 lipcaAlmost Fly, odc. 1-6Africa En CinecicletaCzłowiek z bieguna• 22 lipcaPrimal II, odc. 1-2Rap Sh!t, odc. 1-2LoversTy jesteś następna• 23 lipcaFantastyczni przyjaciele, odc. 3Tomb RaiderGarderobiany (2015)UlCertain Kind of SilencePocoyo IV, odc. 1-27Zwariowane Melodie: Kreskówki II, odc. 1-10• 24 lipcaPrimal II, odc. 1-2Pogromcy duchów: DziedzictwoTralala• 25 lipcaDownton Abbey, odc. 1-7Downton Abbey II, odc. 1-9Downton Abbey III, odc. 1-9Downton Abbey IV, odc. 1-9Downton Abbey V, odc. 1-9Downton Abbey VI, odc. 1-9Anarchiści, odc. 3Westworld IV, odc. 5Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 17Kipchoge: Ostatni etap• 26 lipcaPani sprzątająca, odc. 1-10Królowie wina, odc. 1-8Szóstka z Nebraski, odc. 6Roswell, New Mexico IV, odc. 7Irma Vep, odc. 8Persona: Ciemna strona testów osobowościSacristan: Wspomnienia aktora• 27 lipcaCo robimy w ukryciu IV, odc. 1-2Riviera, odc. 1-10Riviera, odc. 1-10Riviera III, odc. 1-8Robot Chicken XI, odc. 13-20Tuca & Bertie III, odc. 4Kraniec ziemi, odc. 3Rządy superbohaterek• 28 lipcaSłodkie kłamstewka: Grzech pierworodny, odc. 1-3Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistościMost do TerabithiiEyes on the Prize: Uświęcona ziemia• 29 lipcaPokolenie naciągaczy, odc. 1-10Primal II, odc. 3Rap Sh!t, odc. 3Mój brat to wampirMorderstwo w Orient ExpressieZombieland• 30 lipcaPróba generalna, odc. 1Doll i Em, odc. 1-6Doll i Em II, odc. 1-6Fantastyczni przyjaciele, odc 4Delphine: Tajemnicza księżniczka, odc. 1-3Amerykański sen George'a Carlina, odc. 1-2Spider-Man: Daleko od domuDingoKryptozoo• 31 lipcaPrzyjaciółki (2021)Spider-Man: Bez drogi do domu