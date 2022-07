Rusza nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Wszystkie mecze w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Mecz wicemistrza Polski Rakowa Częstochowa z Wartą Poznań rozpocznie w piątek nowy sezon piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy.

• Wszystkie mecze nowego sezonu Ekstraklasy można obejrzeć tylko w kanałach sportowych Canal+ oraz Canal+ Online.

Plan transmisji 1 kolejki Ekstraklasy:

Lech Poznań, Raków Częstochowa i Legia Warszawa - te trzy drużyny są najczęściej wymieniane w gronie kandydatów do tytułu mistrzowskiego w sezonie 2022/23 PKO BP Ekstraklasy. Jako pierwsi w nowym sezonie na boiska wybiegną piłkarze Rakowa Częstochowa. Pierwszy test drużyny Marka Papszuna w piątkowy wieczór, a rywalem Rakowa będzie Warta Poznań. Broniący tytułu Kolejorz swój pierwszy mecz rozegra w sobotę i zmierzy się z PGE FKS Stalą Mielec. Lech przystąpi do tego spotkania mając w pamięci gorzką porażkę z Karabachem Agdam w eliminacjach Ligi Mistrzów. Trzeci z faworytów - Legi Warszawa - o pierwszy punkty powalczy w sobotni wieczór z wracającą do Ekstraklasy Koroną Kielce. W pierwszej kolejce kibice będą mogli zobaczyć także między innymi ciekawe derby Dolnego Śląska - w piątek KGHM Zagłębie Lubin zagra ze Śląskiem Wrocław. Emocji nie powinno zabraknąć również w niedzielę w Szczecinie, gdzie trzecia drużyna poprzedniego sezonu Pogoń zagra z beniaminkiem - Widzewem Łódź.Wszystkie mecze nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy będzie można obejrzeć tylko w kanałach sportowych Canal+ oraz Canal+ Online. W gronie komentatorów PKO BP Ekstraklasy w tym sezonie znaleźli się między innymi Adam Marchliński, Bartosz Gleń, Marcin Rosłoń, Piotr Glamowski, Robert Skrzyński, Michał Mitrut, Piotr Laboga. Stałymi ekspertami PKO BP Ekstraklasy w Canal+ będą między innymi Marcin Baszczyński, Maciej Murawski, Kamil Kosowski, Radosław Majdan, Michał Żewłakow, Tomasz Wieszczycki.Nowy sezon to także nowe odsłony popularnych programów i magazynów poświęconych PKO BP Ekstraklasie. Ligowy weekend otworzyi jego gospodarze Cezary Olbrycht i Daria Kabała-Malarz. W sobotni wieczór Rafał Dębiński i Michał Wodziński będą zapraszać na, czyli wydarzenia kolejki, rozmowy z piłkarzami i trenerami oraz fachowe komentarze ekspertów. Niedzielny wieczór zarezerwowany jest dlai duetu prowadzących Krzysztofa Marciniaka oraz Bartosza Glenia. W kultowym ligowym magazynie w Polsce najważniejsze tematy, kontrowersje, dyskusje, a także liga od kuchni i rozmowy z bohaterami stadionów. W poniedziałkowy wieczór nieco lżejsze spojrzenie na ostatnią kolejkę w, w której Filip Surma oraz jego goście oprócz analizy spotkań podzielą się z widzami rozmaitymi ciekawostkami.Wszystkie transmisje PKO BP Ekstraklasy można wygodnie obejrzeć za pośrednictwem serwisu CANAL+ online (canalplus.com). Jest to propozycja dla wszystkich, którzy poszukują wygodnego dostępu do rozgrywek sportowych na żywo oraz bogatej oferty seriali, filmów i dokumentów na żądanie.Piątek (15 lipca):• 17:30(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Marcin Baszczyński• 20:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Cezary Olbrycht• 20:30(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Maciej Murawski• 22:30(Canal+ Sport)Prowadzący: Cezary OlbrychtSobota (16 lipca):• 14:30(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Michał Żewłakow• 17:10(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Rafał Nahorny• 19:30(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Radosław Majdan• 22:00 [ b]"Liga+"[/b] (Canal+ Sport)Prowadzący: Rafał DębińskiNiedziela (17 lipca):• 12:10(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Laboga, Wojciech Jagoda• 14:40(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Tomasz Wieszczycki• 17:00(Canal+ Premium)Komentarz: Adam Marchliński, Michał Żewłakow• 19:30(Canal+ Premium)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz GleńPoniedziałek (18 lipca):• 18:40(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Kamil Kosowski• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma