"Swaci". Polsat kręci nowy serial komediowy

Podobno język polski to jeden z najtrudniejszych języków na świecie. I to nie tylko dla obcokrajowców. Bo swat dla warszawiaka to co innego niż swat dla ślązaka! Kto to taki? W niektórych regionach Polski nazywa się tak rodziców zięcia lub synowej.Tytułowi swaci w serialu Polsatu to rodzice małżonków Ani i Mateusza (w tych rolach Paulina Lasota i Szymon Majchrzak). Dzieli ich wszystko, ale łączy najważniejsze - miłość do wspólnej wnuczki.Ania i Mateusz decydują się na wakacje last minute. Swoją 7-letnią córkę Maję chcą zostawić pod opieką dziadków. W wyniku pomyłki z pomocą do opieki nad wnuczką przybywają zarówno pochodzący ze wsi rodzice Ani (Paweł Koślik, Beata Schimscheiner), jak i wielkomiejscy rodzice Mateusza (Monika Krzywkowska, Mariusz Kiljan). Zderzenie tych dwóch światów i wspólne mieszkanie w domku na prowincji spowoduje prawdziwą mieszankę wybuchową, bowiem jedni i drudzy dziadkowie mają swoje metody wychowawcze i walczą o atencję ukochanej wnuczki.Tłem do wydarzeń w serialu będzie sielska polska wieś, a wśród jej mieszkańców role drugoplanowe zagrają między innymi Elżbieta Romanowska, Dominika Gwit, Dariusz Toczek czy Andrzej Niemirski.Producentem serialu na licencji ukraińskiej jest firma Polot Media. Za adaptację scenariusza i reżyserię odpowiedzialny jest Kordian Piwowarski.