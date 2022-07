Łukasz Szewczyk

Startuje nowy sezon piłkarski. Wszystkie mecze 1 Ligi i Ekstraklasa w Polsat Box Go (wideo)

• Polsat Box Go ogłasza start nowego sezonu piłkarskiego

• Rozgrywki Fortuna 1 Ligi pokażą sportowe anteny Polsatu. W Polsat Box Go - w ramach pakietu Polsat Box Go Sport - wszystkie spotkania można oglądać na żywo online, na wielu urządzeniach.

• Polsat Box Go gwarantuje także dostęp do meczów Ekstraklasy

Fot. materiały prasowe