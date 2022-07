Piłkarski sierpień w Eleven Sports. Start nowych sezonów LaLiga, Serie A, Ligue 1

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem ekscytującego sierpnia w ELEVEN SPORTS będzie początek sezonu piłkarskiego we włoskiej Serie A, hiszpańskiej LaLiga Santander, francuskiej Ligue 1 Uber Eats i Liga Portugal.

• Stacja pokaże na swoich antenach również kolejne mecze Pucharu Niemiec oraz belgijskiej Jupiler Pro League.

• Dla fanów motorsportu zaplanowano F1 oraz rozgrywek żużlowej PGE Ekstraligi

- nowy sezon od 12 sierpniaW sierpniu na anteny kanałów ELEVEN SPORTS powrócą rozgrywki LaLiga Santander, jednej z najważniejszych lig piłkarskich. Wielką atrakcją nowego sezonu będzie rywalizacja z udziałem trójki piłkarskich gigantów: Realu Madryt, FC Barcelony i Atlético Madryt. Królewscy bronią mistrzostwa Hiszpanii, a Barça i Atléti przystąpią do zmagań wzmocnione oraz bardzo zmotywowane po niepowodzeniach z poprzedniej kampanii. Kibice mogą szykować się na popisy Karima Benzemy, Viníciusa Júniora, Ansu Fatiego, Pierre-Emericka Aubameyanga, Antoine'a Griezmanna, João Féliksa i wielu innych sław występujących w klubach z Madrytu i Barcelony. ELEVEN SPORTS pokaże na swoich antenach także mecze innych mocnych drużyn, takich jak Sevilla FC z wszechstronnym Youssefem En-Nesyrim, Villarreal CF z groźnym Gerardem Moreno czy Real Betis z błyskotliwym Juanmim.Hitem sierpnia będzie konfrontacja Realu Sociedad z FC Barceloną (21.08). Oba zespoły preferują ofensywną grę, a w trzech ostatnich meczach pomiędzy nimi padło w sumie aż 14 bramek. Emocji na pewno nie zabraknie.- nowy sezon od 13 sierpniaOd sierpnia widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli oglądać na żywo mecze wszystkich kolejek nowego sezonu ligi włoskiej. Tytułu mistrzowskiego będzie bronić AC Milan, który w poprzednich rozgrywkach w pięknym stylu sięgnął po swoje pierwsze ligowe trofeum od 11 lat. Za głównych rywali Rossonerich uznaje się Inter Mediolan i Juventus FC, które w okienku transferowym pozyskały kilku znakomitych zawodników. W barwach Nerazzurrich zagrają m.in. Romelu Lukaku i Joaquín Correa, a w szeregach Starej Damy pojawią się Ángel Di María oraz Paul Pogba. Spore aspiracje mają także inne silne drużyny jak choćby SSC Napoli, AS Roma, S.S. Lazio czy Atalanta Bergamo. Polskim kibicom wielkich emocji dostarczą mecze Polaków, między innymi Wojciecha Szczęsnego (Juventus FC), Piotra Zielińskiego (SSC Napoli), Nicoli Zalewskiego (AS Roma), Bartosza Bereszyńskiego (UC Sampdoria) i Łukasza Skorupskiego (Bologna FC 1909).Szlagierami pierwszych tygodni będą starcia AC Milanu z Atalantą Bergamo (21.08), Interu Mediolan z S.S Lazio (26.08) oraz Juventusu FC z AS Romą (27.08).Od tego sezonu ELEVEN SPORTS transmituje rozgrywki o piłkarski Puchar Niemiec. W zmaganiach bierze udział kilkadziesiąt klubów, w tym wszyscy przedstawiciele Bundesligi. W sierpniu odbędą się ostatnie mecze pierwszej rundy, w których kibicom zaprezentują się Bayern Monachium i RB Lipsk. Ekipa z Bawarii zmierzy się na wyjeździe z trzecioligową Viktorią Köln. Die Roten będą zdecydowanym faworytem tej konfrontacji, ale muszą uważać, bo drużyna z Kolonii prezentowała się znakomicie w okresie przygotowawczym w spotkaniach z silniejszymi od siebie przeciwnikami. Monachijczycy zrobią również wszystko, by nie powtórzyła się historia z ubiegłej edycji DFB-Pokal, kiedy sensacyjnie odpadli z rywalizacji już na wczesnym etapie. Teoretycznie łatwiejsze zadanie czeka zespół z Lipska, który zagra z występującą na co dzień w ligach regionalnych Teutonią Ottensen. Fani Byków liczą przede wszystkim na Christophera Nkunku, który wzbudza zainteresowanie czołowych klubów na świecie, ale latem przedłużył kontrakt z Lipskiem i właśnie w barwach tej ekipy zamierza walczyć o najwyższe cele.Najważniejsze transmisje:• Teutonia Ottensen - RB Lipsk, 30 sierpnia• Viktoria Köln - Bayern Monachium, 31 sierpnia- nowy sezon od 5 sierpniaCzy w nadchodzącym sezonie naszpikowane gwiazdami Paris Saint-Germain obroni tytuł mistrza Francji? A może uniemożliwi mu to inny z czołowych klubów, na przykład Olympique Marsylia, AS Monaco, Stade Rennais lub Olympique Lyonnais? O tym będzie można przekonać się śledząc transmisje kolejnej edycji rozgrywek, która w sierpniu wystartuje w ELEVEN SPORTS. Latem PSG przejął trener Christophe Galtier, a w drużynie udało się zatrzymać kluczowych piłkarzy z Kylianem Mbappé i Leo Messim na czele. Marsylia również przystąpi do zmagań pod wodzą nowego szkoleniowca, Igora Tudora, a jednym z jej najważniejszych zawodników będzie Arkadiusz Milik. Podczas zbliżającej się kampanii na francuskich boiskach wystąpi także kilku innych Polaków, m.in. Przemysław Frankowski, Adam Buksa i Łukasz Poręba w RC Lens oraz Karol Fila w RC Strasbourg Alsace.W pierwszym miesiącu najciekawiej zapowiadają się starcia AS Monaco ze Stade Rennes (14.08), Stade Brestois 29 z Olympique Marsylia (14.08), AS Monaco z RC Lens (21.08), LOSC Lille z Paris Saint-Germain (21.08) i Paris Saint-Germain z AS Monaco (28.08).- nowy sezon od 7 sierpniaLiga portugalska należy do najbardziej widowiskowych rozgrywek piłkarskich w Europie. Przed nowym sezonem, który rozpocznie się w pierwszy weekend sierpnia, kibice zastanawiają się, czy broniące mistrzostwa kraju FC Porto ponownie przechytrzy najgroźniejszych rywali. W poprzedniej kampanii ekipa trenera Sérgio Conceição sięgnęła po swój 30. tytuł w historii, ale o powtórkę może być trudno, ponieważ SL Benfica i Sporting CP zrobią wszystko, by ją zdetronizować. Widzom ELEVEN SPORTS zaprezentują się liczne gwiazdy Liga Portugal, m.in. Mehdi Taremi, Evanilson, David Neres, Rafa Silva, Pedro Gonçalves i Ricardo Horta. Na nadchodzący miesiąc zaplanowano między innymi szlagierowe spotkania SC Braga - Sporting CP (7.08), FC Porto - Sporting CP (21.08) oraz Boavista FC - SL Benfica (28.08).Rozgrywki ligi belgijskiej są uzupełnieniem bogatej oferty piłkarskiej ELEVEN SPORTS. Widzowie mogą śledzić najciekawsze mecze z udziałem Club Brugge KV, RSC Anderlecht, KAA Gent, Royale Union Saint-Gilloise, Royal Antwerp FC oraz innych czołowych klubów. W najciekawiej zapowiadającym się sierpniowym starciu broniący tytułu mistrzowskiego Club Brugge KV zmierzy się z groźnym Sportingiem Charleroi (26 sierpnia). Zespół z Brugii będzie faworytem, ale warto przypomnieć, że wygrał z tym rywalem tylko trzy z ostatnich ośmiu spotkań.Obecny sezon Formula 1 trzyma w napięciu na każdym etapie rywalizacji, bo stawka kierowców jest bardzo silna, a walka o mistrzostwo świata nabiera coraz większych rumieńców. Na półmetku zmagań Max Verstappen jest na dobrej drodze do obronienia tytułu, ale musi odpierać ataki Charlesa Leclerca, który liczy na swoje pierwsze tak cenne trofeum w karierze. Jednocześnie, obaj muszą uważać na groźnych konkurentów, zwłaszcza na Sergio Péreza, Carlosa Sainza, Lewisa Hamiltona i George'a Russella. Na sierpień zaplanowano wyścig o Grand Prix Belgii (26 - 28 sierpnia), który będzie miał duże znaczenie dla układu w czołówce klasyfikacji generalnej. Kierowcy i kibice nadal mają w pamięci ubiegłoroczne zawody na Circuit de Spa-Francorchamps, kiedy silne opady deszczu miały ogromny wpływ na zmagania na torze i końcowy triumf Maksa Verstappena. Tym razem wszyscy oczekują pięknej pogody, zaciętej walki i wspaniałych emocji.Zacięta rywalizacja w większości meczów, sporo niespodzianek i walka o awans do rundy finałowej do samego końca - to wszystko gwarantuje w tym roku żużlowa PGE Ekstraliga. Dopiero ostatnia kolejka sezonu zasadniczego, która odbędzie się na początku sierpnia, rozstrzygnie, kto znajdzie się w gronie sześciu drużyn, które w następnych tygodniach powalczą o mistrzostwo Polski. Poważnymi kandydatami do gry o najwyższe cele są FOGO UNIA Leszno i ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa, które zmierzą się w ważnym sierpniowym starciu. Ozdobą tego widowiska będzie pojedynek Janusza Kołodzieja z Leonem Madsenem, najlepiej punktujących zawodników obu ekip. Pod koniec miesiąca odbędą się ćwierćfinały z udziałem najlepszych klubów PGE Ekstraligi. ELEVEN SPORTS pokaże trzy z sześciu zaplanowanych na tę fazę spotkań.Najważniejsze transmisje:• FOGO UNIA Leszno - ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa, 5 sierpnia• Ćwierćfinały, 21 i 28 sierpniaRozgrywki szwedzkiej ligi żużlowej budzą spore emocje wśród polskich kibiców, bo na jej torach można oglądać ponad dwudziestu zawodników z naszego kraju. W pierwszych miesiącach obecnego sezonu dominują zespoły Esklistuny Smederna, Lejonen Gislaved i Västervik Speedway. W ich barwach występują m.in. Kacper Woryna, Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera i Bartosz Smektała. W sierpniu szczególnie ciekawie zapowiada się konfrontacja ekip z Eskilstuny i Västervik, która będzie miała wielkie znaczenie dla losów walki o awans do fazy play-off. W nadchodzącym miesiącu widzom ELEVEN SPORTS zaprezentują się także inni kandydaci do miejsc w czołówce - Piraterna Motala, Kumla Indianerna i broniąca tytułu mistrzowskiego Dackarna Målilla.