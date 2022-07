"Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć" latem w Canal+

Łukasz Szewczyk

Serial "Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć" to opowieść o różnych obliczach miłości, trudnych relacjach i szansie nadrobienia straconego czasu. To sentymentalna podróż przez najpiękniejsze miasta Europy: Paryż, Amsterdam, Berlin i Madryt. Podróż sentymentalna, ale niepozbawiona nuty futuryzmu.Od kiedy pamięta, Julia Saurel (Alexandra Maria Lara) miała trudne relacje z ojcem Michelem (Jean Reno). Aktualnie jest w trakcie przygotowań do ślubu z Adamem. Na trzy dni przed tym wyjątkowym dla niej dniem odbiera telefon. Tak jak przewidywała, ojciec nie będzie w stanie uczestniczyć w ślubie. Tym razem jednak Julia musi przyznać, że Michel ma naprawdę dobrą wymówkę.Właśnie umarł. Ale wraca. Jako naturalnych rozmiarów android będący wierną kopią Michela. Robot zawiera w sobie wszystkie wspomnienia ojca, ale jego bateria wystarczy jedynie na siedem dni i nie może zostać ponownie naładowana. Ojciec i córka mają tylko tydzień, aby odnaleźć w sobie wzajemną miłości, zaufanie, przebaczenie i pojednanie. Razem wyruszają w podróż przez Europę. Ojciec ma jednak dodatkowy plan. Chce pomóc Julii odszukać utraconą przed laty miłość. Czy utraconą na zawsze, jak do tej pory myślała kobieta? Czy to niesamowite spotkanie wywróci do góry nogami poukładane życie Julii?- mówi Marc Levy.Serial premierowo został pokazany na odbywającym się w czerwcu Festiwalu Telewizji w Monte Carlo. Premierą uświetniła obecność między innymi Jeana Reno i reżysera Miguela Courtois'a. Fani prozy Marca Levy'ego mogli oczywiście liczyć na spotkanie z autorem i autograf w egzemplarzu książki.Data premiery w Canal+ Premium oraz Canal+ Online zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.