Polsat kręci polską wersję ukraińskiego serialu "Sługa Narodu"

Łukasz Szewczyk

• Wystartowały zdjęcia do polskiej wersji serialu "Sługa Narodu".

• Główną rolę gra Marcin Hycnar. Towarzyszą mu miedzy innymi Krzysztof Dracz, Danuta Stenka, Dorota Kolak, Sławomir Orzechowski, Magdalena Popławska i Izabela Dąbrowska.

Ukraiński serial "Sługa Narodu" opowiada o nauczycielu historii Wasylu Gołoborodce, który przypadkiem zostaje prezydentem kraju i musi zmierzyć się z armią skorumpowanych urzędników i oligarchów. Główną rolę zagrał Wołodymyr Zełenski. Serial cieszył się tak ogromną popularnością, że doczekał się trzech sezonów i wersji fabularnej a Wołodymyr Zełenski wyrósł na prawdziwą gwiazdę. Po czterech latach od premiery fikcja zamieniła się w rzeczywistość. W 2019 roku Zełenski wystartował w wyborach, które wygrał i został prezydentem Ukrainy. Dzisiaj stoi na czele kraju, który broni się przed rosyjska agresją.W polskiej wersji główny bohater nazywa się Ignacy Konieczny. Jest 36-letnim rozwodnikiem mieszkającym z rodzicami, siostrą i siostrzenicą. To intelektualista rozmiłowany w postaci brytyjskiego premiera Winstona Churchilla, lubiany nauczyciel i porządny człowiek. Gdy zostaje prezydentem odrzuca wszelkie przywileje i wygody i nadal do pracy dojeżdża rowerem.- mówi Okił Khamidow.W serialu występuje plejada najlepszych polskich aktorów. Marcin Hycnar, który wygrał casting do głównej roli to znakomity aktor teatralny. Przez dziesięć lat grał w Teatrze Narodowym w Warszawie, był także dyrektorem artystycznym Teatru im. Solskiego w Tarnowie a przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi.Poza nim w produkcji zobaczymy też między innymi Krzysztofa Dracza, Danutę Stenkę, Sławomira Orzechowskiego.Prawa do serialu zostały zakupione przez Polot Media ponad dwa lata temu. Zdjęcia realizowane są w Warszawie i zakończą się w listopadzie. "Sługa Narodu" będzie dostępny najpierw w serwisie i aplikacji Polsat Box Go.