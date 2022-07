Stopklatka zapowiada swój pierwszy serial fabularny "To nie ze mną"

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczęły się zdjęcia do nowego serialu "To nie ze mną".

• To pierwsza, oryginalna produkcja fabularna Stopklatki. Serial zadebiutuje na antenie stacji jeszcze w tym roku.

"To nie ze mną" to ciepła, pełna humoru opowieść o miłości, rodzinie, sile przyjaźni i odwadze bycia sobą. Akcja serialu rozgrywa się w małym miasteczku, w którym wszyscy się znają i wydaje się, że wszystko o sobie wiedzą. Bohaterowie tej historii najchętniej wzięliby antidotum na miłość. Ona nie tęskni za nikim, on już nie szuka nikogo. Tośka (Ada Szczepaniak) to twarda, racjonalna i niezależna młoda kobieta, która pracuje w warsztacie samochodowym. Nawet gdyby poczuła motyle w brzuchu, natychmiast by je przegoniła. Michał (Adrian Zaremba) to przystojny lekarz, który dopiero zaczął pracę w miejscowej przychodni, ale przede wszystkim to pogubiony, samotny ojciec dwóch córek, który aktualnie nie wyobraża sobie stworzenia nowej relacji. Co się stanie, gdy los spłata figla i postawi na jednej drodze tych dwoje? Zdarzy się wybuchowa komediowa mieszanka pełna miłosnych zakrętów, wynikających z tej zamiany ról. A wszystko to w atmosferze skandalu, związanego ze ślubem, który się nie odbył...- komentuje Małgorzata Łupina, Dyrektor Programowa i ds. Produkcji Telewizyjnej w Grupie Kino Polska.W rolach głównych wystąpią aktorka teatralna i rozpoznawalny głos dubbingowy (m.in. "Nasze magiczne Encanto") Ada Szczepaniak oraz znany szerszej widowni z takich filmów i seriali, jak "Wesele", "Belfer" czy "Kler" - Adrian Zaremba. Obok nich pojawiają się m.in. Magdalena Smalara, Jacek Lenartowicz, Ewa Gawryluk, Ewa Bułhak i Kamil Szeptycki.Reżyserką "To nie ze mną" jest Katarzyna Priwieziencew znana z takich produkcji, jak "Hel", "Leader", "Narzeczony na niby" czy "Samiec Alfa". Scenariusz napisały: Aneta Głogowskai Katarzyna Leżeńska. Za produkcję odpowiada Akson Studio.Serial "To nie ze mną" będzie miał 12 odcinków, a premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. Zdjęcia realizowane będą w Błoniu.