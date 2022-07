Hity Polsatu na jesień. Rywalizacja, taniec, miłość, emocje i wzruszenia

Łukasz Szewczyk

• Polsat zdradza pierwsze szczegóły jesiennej ramówki

• Stacja przygotowała nowe propozycje, kontynuacje u hitów i sprawdzone formaty w zupełnie nowych odsłonach

• Start jesiennej ramówki już 29 sierpnia

W nowy tydzień widzowie Polsatu będą wchodzić tanecznym krokiem. W poniedziałkowe wieczory wraca(od 29 sierpnia). Wśród gwiazd, które spróbują swoich sił na parkiecie znaleźli się między innymi wielokrotna mistrzyni Polski i Europy w kolarstwie Maja Włoszczowska, najpiękniejsza polska farmerka Ilona Krawczyńska, najbardziej znany polski detektyw Krzysztof Rutkowski, najsympatyczniejszy kierownik budowy, znany z programu "Nasz Nowy Dom Wiesław Nowobilski, aktorzy serialu "Pierwsza Miłość" Łukasz Płoszajski i Michał Mikołajczak. W programie ma znaleźć się także pierwsza para męska . Show poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna, Izabela Janachowska i Krzysztof Ibisz. Wyczyny gwiazd będą surowo oceniali Iwona Pavlović. Michał Malitowski, Andrzej Grabowski i Andrzej Piaseczny.Również w poniedziałek startuje 6. edycja(od 29 sierpnia). Pod czujnym okiem Karoliny Gilon wyspiarze spróbują znaleźć swoja drugą połówkę. Miłosne perypetie Islandersów w bajkowej scenerii hiszpańskiego kurortu widzowie będą śledzić codziennie od poniedziałku do piątku, a także w niedzielę.We wtorkowe wieczory w Polsacie królować będzie(od 30 sierpnia). Siła, zwinność, charyzma - to cechy uczestników kolejnej edycji show. Poprowadzi go team ekspertów od sportu i znakomitej rozrywki - Łukasz "Juras" Jurkowski i Jerzy Mielewski oraz Karolina Gilon. Nie zabraknie gości specjalnych wśród których zobaczymy między innymi Mameda Khalidowa i Piotra Mroza.W środę rozpęta się prawdziwe piekło. Nad temperaturą kotłów będzie czuwał sam Mateusz Gessler. Mistrz kuchni i znany restaurator został gospodarzem programu(od31 sierpnia) i naprawdę da popalić uczestnikom. Znany format zyskał nową energię i z pewnością trafi w gusta nie tylko miłośników kuchni.Także w środy powrócą ulubieni bohaterowie widzów Polsatu - rodzina Kiepskich i ich przyjaciele. Polsat wyemituje sezon serialu(od 31 sierpnia) nagrany w styczniu i lutym 2021, który będzie miał swoja telewizyjną premierę.(od 1 września) świętują tej jesieni dwudziesty sezon. Choć spotykają je wciąż nowe i zaskakujące sytuacje życiowe ich przyjaźń jest niezmienna. Z czym zmierzą się tym razem Joanna Liszowska, Małgorzata Socha, Anita Sokołowska i Magdalena Stużyńska? Przekonamy się w czwartkowe wieczory."Wyremontujemy wasz dom". To zdanie od lat niosące nadzieję i spełnioną obietnicę lepszego życia rozbrzmiewa z ust Katarzyny Dowbor, prowadzącej kultowy(od 1 wrześmia). Począwszy od września w każdy czwartek poznamy kolejną dramatyczną historię, która zakończy się happy endem. Katarzynie Dowbor jak zawsze będzie towarzyszyć doborowa ekipa architektów i mistrzów budowlanych.Od trzech sezonów(od 2 września) w każdy piątek. Tak będzie i tej jesieni. Wśród gwiazd, które poddadzą się niesamowitym metamorfozom będą miedzy innymi Michał Milowicz, Kasia Wilk i Janusz Radek. W jury zapowiadana już zmiana - Krzysztofa Cugowskiego zastąpi zwycięzca 15. edycji Robert Janowski.Sobotni gorący prime time będzie należał do Dody. Piosenkarka zdecydowała się na udział w eksperymencie psychologicznym , który wymagał od niej niesamowitej otwartości i odwagi. Dorota będzie spotykać mężczyzn, ale to nie jest zwykłe randkowe show. Każde spotkanie przeanalizuje z terapeutą, Leszkiem Mellibrudą i to nie będą łatwe rozmowy. Czy Doda zdoła zmierzyć się ze swoimi słabościami? Czy znajdzie miłość swojego życia?od 3 września w Polsacie.Nie wiesz, jak zorganizować ślub marzeń? W każdą niedzielę pomoże ci Izabela Janachowska. W swoim nowym programie(od 4 września) podejmie się najtrudniejszych wyzwań i pomoże parom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Iza pokona wszelkie przeszkody, aby ślub uczestników był naprawdę bajkowy. Tydzień z Polsatem jak zawsze zakończy się solidną dawką śmiechu i pozytywnej energii. Hitowy(od 4 września) poprowadzą w tym sezonie Robert Górski i Robert Korólczyk.