Jesienią drugi sezon serialu dokumentalnego "Policjantów z sąsiedztwa" w Telewizji WP

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu 2022 roku premiera drugiego sezonu serialu dokumentalnego "Policjanci z sąsiedztwa" w Telewizji WP.

• Na widzów czekają nowe miasta, nowi funkcjonariusze policji i nowe interwencje.

Daria i Radek z Olsztyna. "Policjanci z sąsiedztwa" w Telewizji WP / Fot. Telewizja WP.

Po sukcesie pierwszego sezonu ruszyły zdjęcia do kolejnych odcinków "Policjantów z sąsiedztwa". W drugim sezonie ponownie zobaczymy Kamila i Łukasza z Jeleniej Góry oraz Żanetę i Andrzeja z Sieradza. Nowi bohaterowie to: Daria i Radek z Olsztyna, Karol i Patryk z Białegostoku, Mariusz i Szymon z Raszkowa oraz Kamil i Amadeusz z Kalet."Policjanci z sąsiedztwa" to serial dokumentalny przedstawiający prawdziwe życie funkcjonariuszy policji zamieszkujących mniejsze i średnie miasta w Polsce. Bohaterowie zajmują się nie tylko interwencjami i pościgami. Ich codzienność to głównie rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich, pomoc bezpańskim psom, wypadki drogowe czy drobne kradzieże. Partnerzy spędzają ze sobą całe dnie, więc oprócz zawodowych spraw łączy ich często przyjaźń. Program pokazuje zawodowe kulisy życia policjantów, ale jest także okazją, by poznać funkcjonariuszy z prywatnej strony - treningi, chwile wytchnienia z rodziną. W nowym sezonie poznamy aż ośmiu nowych bohaterów i będziemy śledzić dalsze losy dwóch par z poprzedniego sezonu.Zdjęcia do serialu "Policjanci z sąsiedztwa" rozpoczęły się w czerwcu 2022 roku. Seria liczy dziesięć odcinków. Za produkcję odpowiada Constantin Entertainment Polska.Premiera drugiej sezon serialu dokumentlanego "Policjantów z sąsiedztwa" zaplanowano na 22 września 2022 roku w Telewizji WP