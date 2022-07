Canal+ walczy z piractwem w sieci. "Ta strona nie będzie dłużej dostępna, oglądaj legalnie"

Łukasz Szewczyk

• Administrator rapidu.net i darkw.pl zapłaci Canal+ za naruszenia praw autorskich

• W serwisie rapidu.net wykryto ponad 240 tys. nielegalnych plików z filmami, serialami oraz innymi materiałami audiowizualnymi.

W ramach monitoringu sieci Internet, prowadzonego przez Sekcję dw. z Piractwem Canal+ Polska S.A., wykryto, że w serwisach internetowych funkcjonujących pod adresami rapidu.net, darkw.pl oraz freshfile.pl, zarządzanych przez tego samego Administratora, użytkownicy tych serwisów udostępniają i tym samym rozpowszechniają, w formie plików możliwych do pobrania przez innych użytkowników, znaczne ilości utworów, w tym m.in. filmy i seriale do których prawa posiada Spółka.Sekcja dw. z Piractwem Canal+ Polska od dawna obserwowała serwisy rapidu.net, darkw.pl oraz freshfile.pl podejmując szeroko zakrojone działania zmierzające do zaprzestania naruszeń w nich dokonywanych. Od stycznia 2019 roku lutego 2022 roku pracownicy Sekcji dw. z Piractwem Canal+ Polska wykryli w samym tylko serwisie rapidu.net ponad 240 tys. plików z filmami, serialami oraz innymi materiałami audiowizualnymi, do których Spółka posiada prawa. O ogromnej skali nielegalnego rozpowszechniania bez zgody podmiotów uprawnionych, świadczą również dane z raportu przejrzystości firmy Google zawierające informacje o żądaniach usunięcia linków/adresów URL z wyników wyszukiwania, mogących naruszać prawa autorskie. W przypadku domeny rapidu.net Google na wniosek ponad 600 podmiotów z całego świata, w tym Canal+ Polska, HBO, Fox, Disney, Netflix, CD Projekt, TVN i wielu innych, usunął ponad 12,6 miliona adresów URL, co plasuje ten serwis na 20 miejscu w globalnym rankingu.W wyniku podjętych rozmów dotyczących działalności serwisów rapidu.net, darkw.pl oraz freshfile.pl, Canal+ Polska oraz Administrator zawarli porozumienie i polubownie, w sposób satysfakcjonujący obie strony, zakończyli spór.Obecnie serwisy są wyłączone. W ramach zawartego porozumienia Administrator rapidu.net, darkw.pl oraz freshfile.pl uznał roszczenia Canal+ Polska dotyczące naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę ustalonej kwoty, podjął działania zapobiegające podobnym naruszeniom w przyszłości, czego domagała się Spółka, zdecydował nie kontynuować ich funkcjonowania, zobowiązał się, że w przyszłości nie będzie prowadził tego typu serwisów a także przekazał Canal+ Polska domeny rapidu.net oraz darkw.pl.Przekazane domeny wykorzystywane są obecnie do budowania świadomości wśród dotychczasowych użytkowników rapidu.net oraz darkw.pl, informując ich o legalnej ofercie serwisu Canal+ Online w którym mogą obejrzeć filmy, seriale oraz sport. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, która z jednej strony pokazuje skuteczność Canal+ Polska w działaniach antypirackich i poważne podejście do ochrony własności intelektualnej a z drugiej demonstruje innowacyjny sposób edukowania i promowania legalnej oferty wśród użytkowników, którzy dotychczas korzystali z treści nielegalnie rozpowszechnianych.