Francuski wyścig F1, start ligi belgijskiej - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W nadchodzący weekend ELEVEN SPORTS pokaże wyścig Formula 1 o Grand Prix™ Francji, który rozpocznie drugą połowę sezonu 2022.

• Dla kibiców piłkarskich stacja zaplanowała transmisje meczów pierwszej kolejki belgijskiej Jupiler Pro League, a dla fanów speedwaya relacje ze spotkań 13. rundy PGE Ekstraligi

Grand Prix de France 2022

Na półmetku obecnego sezonu Formula 1 broniący tytułu mistrza świata Max Verstappen jest liderem klasyfikacji generalnej, a jego przewaga nad drugim Charlesem Leclerkiem wynosi tylko 38 punktów. Podczas Grand Prix Francji wśród faworytów znajdą się także zespołowi partnerzy tych zawodników, Sergio Pérez i Carlos Sainz, którzy przed dwoma tygodniami w Austrii liczyli na bardzo dobre wyniki, ale pechowo nie ukończyli wyścigu. Wiele do powiedzenia mogą mieć również przedstawiciele Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Lewis Hamilton i George Russell. Obaj sukcesywnie zmniejszają dystans dzielący ich od czołowej czwórki. Warto zwrócić uwagę także na Francuzów, Pierre'a Gasliego i Estebana Ocona, którzy mają już na koncie wygrane w zawodach F1, ale jeszcze nigdy nie stali na podium podczas Grand Prix w swoim kraju. Jak spiszą się tym razem?Circuit Paul Ricard to jeden z ulubionych torów kierowców, dlatego dużo zespołów wybiera go w okresie testowym do sprawdzenia możliwości swoich bolidów. Równomierny rozkład szybkich, średnich i wolnych zakrętów sprawia, że trzeba wykazać się dokładnością i sporym kunsztem.W pierwszej kolejce nowego sezonu ligi belgijskiej broniący tytułu mistrzowskiego Club Brugge KV podejmie aktualnego wicemistrza KRC Genk. Do starcia dwóch najlepszych zespołów poprzednich rozgrywek ekipa z Brugii przystąpi wzmocniona kilkoma ciekawymi zawodnikami pozyskanymi latem, m.in. Cylem Larinem, Bjornem Meijerem i Ferranem Jutglą. Gospodarze postarają się o piąte z rzędu zwycięstwo z drużyną z Genku. Goście nie mają jednak zamiaru ułatwiać im zadania, a ich nowy trener, Wouter Vrancken, zapowiedział, że piłkarze są doskonale przygotowani do ligowej rywalizacji i zamierzają walczyć o najwyższe cele. W ten weekend na Jan Breydel Stadium jego podopieczni postarają się to potwierdzić. Czy uda im się pokonać faworyta?Na dwie kolejki przed końcem sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi FOR NATURE SOLUTIONS APATOR Toruń nadal nie jest pewny awansu do fazy finałowej. W tym kontekście najbliższy, wyjazdowy mecz z ARGED MALESĄ Ostrów Wielkopolski może mieć dla toruńskich Aniołów kluczowe znaczenie. Goście liczą przede wszystkim na Roberta Lamberta i Patryka Dudka, którzy zdobyli po 13 punktów dla swojej drużyny w pierwszym tegorocznym starciu z ostrowianami, które wygrali 55:35. W rewanżu najgroźniejszym rywalem dla żużlowców z Torunia będzie z pewnością Chris Holder, który triumfował w tym sezonie w aż 22 biegach, czyli tylko jednym mniej, niż wszyscy pozostali zawodnicy jego drużyny razem wzięci. Czy żużlowcom Apatora uda się zneutralizować jego poczynania?Sporych emocji można spodziewać się również we Wrocławiu, gdzie broniąca tytułu mistrza Polski BETERD SPARTA zmierzy się z ZOOLESZCZ GKM Grudziądz. To spotkanie może zagwarantować jednej z tych drużyn udział w fazie play-off. W ich pierwszym starciu w obecnych rozgrywkach grudziądzanie wygrali 49:41. To oznacza, że Maciej Janowski i spółka muszą wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, jeśli chcą nie tylko zwyciężyć, ale także odrobić stratę z poprzedniego meczu i sięgnąć po bardzo ważny punkt bonusowy.Plan transmisji:Piątek (22 lipca):Piątek (22 lipca):• 13:55 FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DE FRANCE 2022:(Eleven Sports 1, studio od 13:30)• 16:55 FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DE FRANCE 2022:(Eleven Sports 1, studio od 16:30)• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)• 20:40 Jupiler Pro Legue:(Eleven Sports 2 i 4)• 21:00- magazyn (Eleven Sports 2)Sobota (23 lipca):• 12:55 FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DE FRANCE 2022:(Eleven Sports 1, studio od 12:30)• 15:55 FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DE FRANCE 2022:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)Niedziela (24 lipca):• 13:00 FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DE FRANCE 2022:(Eleven Sports 1)• 13:25 Jupiler Pro League:(Eleven Sports 2 i 4)• 14:55(Eleven Sports 1, studio od 14:00)Poniedziałek (25 lipca):• 20:00(Eleven Sports 1)• 21:00(Eleven Sports 1)