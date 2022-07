"Strange Angels". Canal+ kręci kolejny polski serial. Premiera w 2023 roku (foto)

Łukasz Szewczyk

• Trwają zdjęcia do nowego serialu Canal+ polskiej produkcji

• "Strange Angels" to połączenie kryminału z thrillerem i wątkami supernatural

• Zdjęcia kręcone między innymi w Gdyni, Warszawie, Wałbrzychu oraz w Nowej Rudzie

• Premiera serialu w 2023 roku

Nowy serial Canal+ "Starnge Angels" / Fot. Materiały prasowe Canal+

Grupa pięciorga maluchów zostaje uprowadzona z przedszkola. W tym czasie geolożka Lena (Karolina Kominek) wraz z ekipą współpracowników szykuje się do wyprawy naukowej na Antarktydę. Kiedy okazuje się, że podejrzaną o porwanie jest Ada (Alicja Wieniawa-Narkiewicz) - nastoletnia córka Leny, matka odkłada plany zawodowe i wraca do rodzinnego Wałbrzycha, aby odnaleźć córkę, z którą utraciła kontakt wiele lat temu.- mówi Beata Ryczkowska - Dyrektor Produkcji Oryginalnych i Koprodukcji Canal+ Polska.Co wspólnego może mieć piątka przedszkolaków z tajemnicami skrywanymi pod murami miasta?Poszukiwania dzieci wnikają coraz głębiej w podziemia Wałbrzycha. Nieodkryte szyby i tunele stają się scenerią niezwykłych zdarzeń, w których krzyżują się losy międzynarodowego tygla zamieszkującego miasto: Polaków, Czechów i Romów. Sytuacja zaognia się z każdym dniem. Główna bohaterka spotyka na swojej drodze lokalną policję, biedaszybników, nastolatków skrywających tajemnicę i filantropkę o wątpliwych pobudkach. Zawikłane relacje między mieszkańcami prowadzą ją do odkrycia wielopiętrowej zagadki sięgającej czasów II Wojny Światowej.Narracja pełna wyrazistych postaci, przecinana jest sennymi wizjami głównej bohaterki. Jakie znaczenie mają one dla rozwikłania zagadki uprowadzonych dzieci?W głównych rolach wystąpią Karolina Kominek, Dawid Ogrodnik, Edyta Olszówka i Alicja Wieniawa-Narkiewicz. W serialu pojawią się także m.in. Tomasz Schuchardt, Roman Gancarczyk, Piotr Żurawski, Robert Gonera, Paulina Gałązka i Olaf Lubaszenko.Za reżyserię serialu odpowiada Mariusz Palej. Autorkami koncepcji są Agnieszka Szpila i Dominika Prejdova, które pracowały także nad poszczególnymi odcinkami. Za scenariusz odpowiadają także Marcin Ciastoń i Katarzyna Tybinka . Kierownikiem literackim projektu jest Michał Oleszczyk ("Wszystkie nasze strachy").Autorem zdjęć jest Wojciech Węgrzyn, scenografką serialu jest Katarzyna Sikora, za kostiumy odpowiada Hanka Podraza, a charakteryzacją zajęła się Anna Nobel. Art Director VFX serialu to Kamil Polak. Kierowniczką produkcji jest Anna Majek.Przypomnijmy, że "Strange Angels" to jeden z wielu polskich seriali Canal+ zapowiadany na 2023 rok