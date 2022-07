Rajd Małopolski na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Drugi rok z rzędu Maków Podhalański stanie się na weekend rajdową stolicą Polski.

• Prawie 100 załóg wystartuje w tegorocznej edycji Valvoline Rajdu Małopolski.

• Widzowie Motowizji będą mogli zobaczyć na żywo rywalizację podczas trzech odcinków specjalnych

Valvoline Rajd Małopolski zadebiutował na rajdowej mapie naszego kraju w 2021 roku. Pierwsza edycja przypadła do gustu nie tylko kibiców, ale także zawodników którym spodobały się trasy wokół Makowa Podhalańskiego. Na odcinkach specjalnych zobaczymy blisko sto załóg startujących w ramach Rajdu Okręgowego, będącego częścią Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska i Rajdowego Pucharu Południa, a także Super KJS-u. Gościnnie pojadą także załogi z czołówki Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Zebrane w tym roku doświadczenie może być pomocne dla nich w 2023 roku - Valvoline Rajd Małopolski ma status rajdu kandydackiego do mistrzostw Polski.Podobnie jak to było w minionym roku, rywalizację podczas Valvoline Rajdu Małopolski będzie można śledzić na antenie Motowizji. Kanał sportowo-motoryzacyjny to jeden z pierwszych partnerów tej imprezy.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji. -Rywalizacja rozpocznie się w piątek 22 lipca od odcinka LURKA Maków Podhalański. W sobotę 23 lipca Motowizja transmitować będzie dwa przejazdy Kryterium o Puchar Wójta gm. Stryszów.Piątek (22 lipca):• godz. 18.10: Valvoline Rajd Małopolski 2022 - OS1 - LURKA Maków Podhalański (na żywo)Sobota (23 lipca):• godz. 08.40: Valvoline Rajd Małopolski 2022 - OS4 - Kryterium o Puchar Wójta gm. Stryszów (na żywo)• godz. 12.10: Valvoline Rajd Małopolski 2022 - OS6 - Kryterium o Puchar Wójta gm. Stryszów (na żywo)