Turniej Poland Open z udziałem Igi Świątek na żywo w TVP Sport

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (25 lipca) rusza BNP PARIBAS Poland Open.

• W turnieju głównym zagra Iga Świątek oraz 31 innych zawodniczek oraz 16 par deblowych.

• Transmisja całego turnieju w TVP Sport.

• Mecze z udziałem Igi Świątek będzie można obejrzeć również w TVP1 i TVP2.

Faworytką do zwycięstwa w BNP PARIBAS Poland Open jest Iga Świątek. Polka wygrała 37 kolejnych spotkań, ustanawiając tym samym rekord XXI wieku w cyklu WTA. Po drodze triumfowała w turniejach w: Dosze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie oraz wielkoszlemowym French Open. Dopiero niedawno jej passa została przerwana, ale i tak Świątek jest w wysokiej formie. Oprócz rakiety nr "1" światowego kobiecego tenisa na kortach Legii wystąpią również inne Polki: Magdalena Fręch oraz Maja Chwalińska.W zawodach udział wezmą Chinka Shuai Zhang i Julia Putincewa z Kazachstanu - odpowiednio 36. i 39. pozycja w rankingu WTA. W puli nagród turnieju znajduje się 251 750 USD, a zwyciężczynie w singlu i deblu dopiszą do światowego rankingu WTA po 280 punktów. Transmisja pierwszego meczu Igi Świątek w środę, 27 lipca od godziny 17:00 w TVP2.Cały turniej będzie transmitowany w TVP Sport.• 25 lipca, od godz. 13:00• 26 lipca, od godz. 13:00• 27 lipca, od godz. 11:00• 28 lipca, od godz. 11:00• 29 lipca - Ćwierćfinały, od godz. 11:00• 30 lipca - Półfinały, godz. 13:55 i 17:20• 31 lipca - Finał, godz. 14:45Zanim widzowie zobaczą Igę Świątek na kortach Legii, będzie można ją obejrzeć w niedzielę, 23 lipca w krakowskiej Tauron Arenie. Nasza tenisistka zdecydowała się zorganizować charytatywny mecz "Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy", z którego dochód zostanie przeznaczony dla dzieci dotkniętych wojną. Świątek w parze deblowej z juniorem Martynem Pawelskim zmierzą się z duetem Agnieszka Radwańska - Serhij Stachowski. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia będzie mecz Igi Świątek z Agnieszką Radwańską. To wyjątkowe spotkanie będzie sędziować Elina Svitolina, najlepsza ukraińska tenisistka i wielokrotna zwyciężczyni turniejów WTA. Gościem specjalnym będzie Andrij Szewczenko, legendarny ukraiński piłkarz. Transmisja meczu w sobotę, 23 lipca o godz. 12:20 w TVP1 i TVP Sport.Harmonogram BNP Paribas Poland Open