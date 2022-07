Romanowski kontra Grzebyk. Gala KSW 72 w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (23 lipca) w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach odbędzie się gala KSW 72.

• Walką wieczoru będzie starcie pomiędzy Tomaszem Romanowskim, a byłym podwójnym mistrzem organizacji FEN w wadze średniej i półśredniej Andrzejem Grzebykiem.

Tomasz Romanowski z federacją KSW związany jest od dwóch lat i obecnie znajduje się w ścisłej czołówce wagi półśredniej. Ostatni raz fani KSW mogli oglądać go podczas zwycięskiego starcia z Michałem Pietrzakiem. W pamięci widzów zapisał się również jego nokaut w walce z Chorwatem, Aleksandarem Rakasem oraz pojedynek z reprezentantem Mołdawi - Iona Surdu, który zakończył się jednogłośnym pozytywnym werdyktem dla Romanowskiego.Od debiutanckiej walki w KSW Andrzeja Grzebyka, którą zwyciężył przez techniczny nokaut, minęły już dwa lata. Dziś plasuje się w pierwszej piątce zawodników wagi półśredniej i znany jest ze swojej niezwykłej determinacji, co pokazał podczas starcia z Litwinem, Mariusem Žaromskisem, gdzie mimo odniesionej kontuzji walczył niemal całą rundę, do momentu aż sędzia przerwał pojedynek. Rok temu Polak zrewanżował się nokautując Litwina już w pierwszej rundzie.Innym ważnym starciem będzie pojedynek pomiędzy byłym mistrzem organizacji Armia Fight Night Patrykiem Kaczmarczykiem a Dawidem Śmiełowskim, który zwyciężył wszystkie swoje dotychczasowe walki przed czasem. Obaj zawodnicy chętnie wymieniają się uprzejmościami za pośrednictwem mediów społecznościowych, teraz różnice zdań będą mogli wyjaśnić w oktagonie.Pozostałe starcia prezentują się równie interesująco. Walkę otwierającą galę stoczą ze sobą niedawni debiutanci KSW, obecnie zawodnicy wagi półśredniej - Robert Maciejowski i Arkadiusz Kaszuba. Pojedynek kobiet odbędzie się między Chorwatką, Sarą Luzar-Smajić, która ma za sobą cztery wygrane z rzędu, a Emilią Czerwińską, dwukrotną mistrzynią świata K1 oraz dziewięciokrotną mistrzynią Polski. Kolejne starcie będzie należało do Francuza Oumara Sy i debiutującego w KSW Łotysza Hasana Mezhieva. Walkę w kategorii koguciej stoczą natomiast były mistrz federacji Armia Fight Night Patryk Surdyn i debiutujący Portugalczyk Gustavo Oliveira, który w swoim życiu zwyciężył osiem pojedynków, z czego siedem przez nokaut lub poddanie.Zobaczymy również starcie w kategorii lekkiej - byłego mistrza organizacji Thunderstrike Fight League Huberta Szymajdę, który zmierzy się z pierwszym zawodnikiem KSW reprezentującym Luksemburg Yannem Liasą. Michał Pietrzak zmierzy się natomiast z Holendrem Brianem Hooiem, który zadebiutuje w KSW po ostatnim zwycięstwie przez nokaut podczas gali UAE Warriors.Transmisja gali KSW 72 rozpocznie się w sobotę (23 lipca 2022 roku) od godz. 19.00 na platformie streamingowej Viaplay.