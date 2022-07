Piłkarska Ekstraklasa, żużlowe hity, tenis - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Druga kolejka piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, żużlowe hity w PGE Ekstralidze oraz decydujące rozstrzygnięcia w tenisowych turniejach WTA w Hamburgu i Palermo

2. kolejkę PKO BP Ekstraklasy rozpocznie piątkowy mecz w Poznaniu, w którym Warta zmierzy się z Wisłą Płock. Płocczanie, którzy przed tygodniem efektownie pokonali Lechię Gdańsk 3:0 są na prowadzeniu w ligowej tabeli. Warta rozpoczęła rozgrywki od porażki z Rakowem i w piątek stanie przed szansą zdobycia pierwszych punktów w tym sezonie. Transmisja w Canal+ Sport Piątkowy wieczór to już tradycyjnie "Super Piątek" i bardzo ciekawe spotkanie w Białymstoku, gdzie Jagiellonia zagra z Widzewem Łódź. Na Super Piątek w Canal+ Sport już od godziny 20:00 zaprasza Daria Kabała-Malarz.W sobotę kibice będą mogli śledzić walkę o ligowe punkty w Krakowie i Warszawie. Najpierw wicelider tabeli Cracovia podejmie Koronę Kielce, początek transmisji o 17:10 w Canal+ Sport. Wieczorem po raz pierwszy w tym sezonie przed własną publicznością zaprezentuje się Legia Warszawa, która zmierzy się z KGHM Zagłębiem Lubin. Wieczorne spotkanie skomentują Marcin Rosłoń i Michał Żewłakow, a początek transmisji w Canal+ Sport o godzinie 19:30.Aż trzy z czterech niedzielnych meczów zostały przełożone, dlatego kibice skoncentrują uwagę na potyczce we Wrocławiu - tam Śląsk poszuka punktów w spotkaniu z Pogonią Szczecin (17:10, Canal+ Sport). 2. kolejkę zakończy poniedziałkowe starcie PGE FKS Stali Mielec z Radomiakiem, transmisja w Canal+ Spot) od godziny 18:40.W 13. rundzie PGE Ekstraligi dojdzie do dwóch bardzo ciekawie zapowiadających się spotkań. Oba odbędą się w niedzielę i oba będą transmitowane w Canal+ Sport5. Najpierw w Gorzowie MOJE BERMUDY STAL zmierzy się z FOGO UNIĄ Leszno. To kluby, które w 2018 i 2020 roku walczyły w wielkim finale PGE Ekstraligi. W obu przypadkach górą była drużyna z Leszna. W tym sezonie wyżej w tabeli jest Stal, która zajmuje trzecie miejsce i wyprzedza Unię o dwa punkty. Studio przed tym meczem rozpocznie się o godzinie 16:00. O 18:45 początek transmisji z meczu na szczycie, w którym wicelider, ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa podejmie prowadzący w tabeli MOTOR Lublin. Lublinianie, ubiegłoroczni finaliści PGE Ekstraligi dominują w tym sezonie - nad drużyną z Częstochowy mają dziesięć punktów przewagi.Żużlowych emocji nie zabraknie także w eWinner 1. Lidze. W sobotę dojdzie do dwóch ciekawych spotkań: ROW Rybnik - H. Skrzydlewska Orzeł Łódź (16:10; Canal+ Sport 5) oraz Cellfast Wilki Krosno - Zdunek Wybrzeże Gdańsk (16:25; Canal+ Online). W niedzielę Abramczyk Polonia Bydgoszcz zmierzy się z Trans MF Landshut Devils (13:55; Canal+ Now). W innym ciekawym meczu Aforti Start Gniezno podejmie Stelmet Falubaz Zielona Góra (13:40; Canal+ Sport5). Żużlową ofertę na ten weekend uzupełnia transmisja sobotniego meczu 2. Ligi Żużlowej OK Bedment Kolejarz Opole - Texom Stal Rzeszów (13:50; Canal+ Sport5).W ten weekend rozstrzygną się losy dwóch turniejów WTA 250. Tenisistki walczą o rankingowe punkty w Hamburgu i Palermo. W turnieju WTA 250 Hamburg European Open rywalizowała Magdalena Fręch. Po wyeliminowaniu w pierwszej rundzie Anny Kalinskiej, w drugiej Polka musiała uznać wyższość Barbory Krejcikovej. Transmisja finału WTA 250 Hamburg European Open w sobotę w Canal+ Sport2 o godzinie 13:00. W turnieju WTA 250 Palermo Ladies Open w sobotę zostaną rozegrane półfinały, a finał w niedzielę o godzinie 20:00 w Canal+ Online.Plan transmisji:Piątek (22 lipca):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Maciej Murawski• 20:00(Canal+ Sport)Prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Michał Żewłakow• 22:30(Canal+ Sport)Prowadząca: Daria Kabała-MalarzSobota (23 lipca):• 13:00 WTA 250 Hamburg European Open, finał (Canal+ Sport 2)Komentarz: Maciej Zaręba, Marek Furjan• 13:50 2 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport)Komentarz: Mateusz Dziopa, Dawid Stachyra• 16:25 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Edward Durda• 16:30 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Patryk Malitowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Filip Surma, Radosław Majdan• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Spot)Komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Żewłakow• 20:00 WTA 250 Palermo Ladies Open, półfinał 1 (Canal+ Online)• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Michał Wodziński• 22:00 WTA 250 Palermo Ladies Open, półfinał 2 (Canal+ Online)Niedziela (24 lipca):• 10.00(Canal+ Sport)• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Now)Komentarz: Michał Mitrut, Dawid Stachyra• 14:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Edward Durda• 16:30 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Wojciech Dankiewicz• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski• 19:15 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Patryk Malitowski• 19:30(Canal+ Sport)Prowadzący: Krzysztof Marciniak i Bartosz Gleń• 20:00 WTA 250 Palermo Ladies Open, finał (Canal+ Online)• 21:15(Canal+ Sport 5)Prowadzący: Marcin MajewskiPoniedziałek (25 lipca):• 18:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Żelisław Żyżyński, Michał Żewłakow• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma