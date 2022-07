Podcasty umacniają swoją pozycję w Polsce

Łukasz Szewczyk

• Już prawie co trzeci internauta w Polsce słucha podcastów

• Jednocześnie minimum raz w tygodniu podcasty włącza co piąty polski użytkownik sieci.

• Audycje internetowe na żądanie wybierane są przez słuchaczy częściej niż w poprzednich latach, a odbiorcy coraz bardziej doceniają ich wartościowe i eksperckie treści

- komentuje Maciej Moszczyński, dyrektor zarządzający Tandem Media.Zgodnie z danymi z badania Tandem Media "Słuchacz podcastów w Polsce", zrealizowanego przez Publicis Groupe, zasięg miesięczny podcastów wśród użytkowników sieci w naszym kraju w 2021 r. ponownie wzrósł i wynosił aż 31,3%. Oznacza to, że podcastów słucha już niemal co trzeci polski internauta, czyli prawie 9 milionów osób.Co istotne, słuchacze włączają podcasty coraz częściej - ich zasięg tygodniowy zwiększył się o ponad 4pp w porównaniu z 2020 r. do 21,3%. Sprzyja temu rosnąca liczba audycji internetowych na żądanie dostępnych w Polsce, gdzie od 2019 r. pojawiło się ponad 7000 tytułów podcastowych w otwartej dystrybucji.Kolejna odsłona badania Tandem Media przyniosła też wiele ważnych informacji na temat osób korzystających z oferty podcastowej w Polsce. Przede wszystkim potwierdziła, że podcasty docierają do bardzo konkretnej i atrakcyjnej grupy odbiorców. Najwięcej słuchaczy tego rodzaju audycji jest bowiem w grupie wiekowej 35+. 9 na 10 osób korzystających z podcastów ma minimum średnie wykształcenie, a prawie połowa wyższe. Oprócz tego z analizy wynika, że podcasty są coraz popularniejsze w całej Polsce - choć ich słuchacze w zdecydowanej większości są mieszkańcami miast, to medium to dociera też do mniejszych miejscowości i wsi.Z pewnością o popularności podcastów decydują ich zalety wymieniane przez badanych. Wskazywali oni, że audycje internetowe są dla nich coraz bardziej interesujące, bo świetnie się z nich korzysta przy wykonywaniu innych czynności. Jednocześnie dostęp do nich jest wygodny i pozwala na pogłębianie wiedzy, naukę nowości oraz dotarcie do opinii ekspertów, a także na rozwijanie swojego hobby. Podcasty są też cenione za same treści i to, że jako medium zapewniają ulgę dla oczu zmęczonych śledzeniem innych źródeł informacji czy rozrywki.Podobnie jak w latach ubiegłych, raport Tandem Media potwierdził również, że treści zawarte w podcastach cieszą się dużym zaufaniem odbiorców. Są one uznawane za wartościowe i eksperckie, a przy tym 25% słuchaczy podcastów deklaruje, że poświęca mniej czasu na oglądanie tradycyjnej telewizji, a 21% mniej korzysta z internetu.- dodaje Michał Dobrzański, dyrektor działu analiz i wsparcia biznesu Tandem Media.Więcej informacji na temat słuchaczy podcastów w Polsce, ich charakterystyki, wyborów oraz akceptacji treści reklamowych - w kolejnych informacjach na temat badania już wkrótce.