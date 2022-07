Speedway of Nations na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze

Łukasz Szewczyk

• Od 26 do 30 lipca użytkowników Eurosportu Extra w Playerze czekają cztery dni z żużlem na najwyższym poziomie.

• W Vojens rozegrane zostaną zawody Speedway of Nations, których stawką jest miano najlepszej drużyny świata

Cały cykl Speedway of Nations dostępny będzie na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze. W środę i czwartek odbędą się półfinały, każdy z udziałem siedmiu drużyn. Pierwszego dnia zawodów o awans do finału powalczą Polacy. Rywalami biało-czerwonych będą Niemcy, Stany Zjednoczone, Łotwa, Australia, Finlandia i Ukraina. W drugim półfinale, zaplanowanym na czwartek, wystąpią reprezentacje Czech, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Włoch, Słowacji i Słowenii. Do sobotniego finału awansują po trzy najlepsze drużyny z każdego półfinału, które dołączą w walce o medale do Duńczyków. Tytułu będą bronić reprezentanci Wielkiej Brytanii. W piątek odbędą się z kolei zawody Speedway of Nations 2, czyli rywalizacja zawodników do lat 21, w których zobaczmy Polaków, Duńczyków, Brytyjczyków, Australijczyków, Czechów, Szwedów i Łotyszy. Transmisję z SON 2 będzie można zobaczyć również w Eurosporcie 1.Zawody - prosto ze stadionu - skomentują Jakub Pieczatowski i Rafał Lewicki. Reporterem Eurosportu w Vojens będzie Sebastian Szczęsny. Z kolei w codziennym studio widzowie usłyszą Piotra Protasiewicza i Grzegorza Walaska. Oprócz transmisji z rywalizacji na stadionie abonenci pakietu Eurosport Extra będą mogli śledzić na żywo przekaz z kilkunastu kamer udostępniony z parku maszyn.Plan transmisji:Środa (27 lipca)• godz. 18:30, 1. półfinał Speedway of Nations, Eurosport Extra w PlayerzeCzwartek (28 lipca)• godz. 18:30, 2. półfinał Speedway of Nations, Eurosport Extra w PlayerzePiątek (29 lipca)• godz. 18:30, finał Speedway of Nations 2, Eurosport 1 i Eurosport Extra w PlayerzeSobota (30 lipca)• godz. 18:30, finał Speedway of Nations, Eurosport Extra w Playerze