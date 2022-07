"Bitwa Tiktokerów" w Tele 5

Łukasz Szewczyk

• Nowy program w udziałem znanych TikTokerów

Piosenkarka Agbe i Bryszard, małżeństwo znanych tiktokerów podbijających świat muzyki i rozrywki, zaproszą widzów Tele 5 do kolorowego, pełnego śmiechu ale też rywalizacji świata influencerów. W nowym programie obejrzymy ich najzabawniejsze filmiki, rozmowy z tiktokerami, którzy mają wielomilionowe zasięgi, będziemy się z nimi przenosić do wirtualnej rzeczywistości, w której zmierzą się z ciekawymi zadaniami. Nie zabraknie też czarów, dobrej muzyki, dram i małżeńskich sprzeczek Agbe i Bryszarda, które na tiktoku zyskały już miano legendarnych.Premiera programu "Bitwa Tiktokerów" 6 sierpnia o godzinie 13.00 na antenie Tele 5. Emisja premierowych odcinków co tydzień, w sobotę o godz. 13.00.