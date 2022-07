Ohme: Hejt i krytyka są elementami bycia osobą publiczną

Łukasz Szewczyk

• Małgorzata Ohme podkreśla, że prowadzenie programu na żywo wiąże się z dużą odpowiedzialnością, bo jest się rozliczanym z każdego słowa.

• Potwierdza to ostatnia medialna afera dotycząca jej wypowiedzi i sformułowań w rozmowie, jaka miała miejsce w "Dzień Dobry TVN" na temat homoseksualizmu w świecie sportu.

Prezenterka przyznaje, że zdarzało jej się doświadczyć nieprzyjemności ze strony internautów, którzy nie szczędzili jej gorzkich słów. Wie też, że hejt może wyrządzić olbrzymią krzywdę, ale ma sposoby, jak sobie z nim radzić, by nie odczuć jego najbardziej negatywnych skutków.- Wychodzę z założenia, że krytyka, hejt są elementem bycia osobą publiczną. Wchodząc w ten świat, nie byłam niewinną dziewczynką, która nie wiedziała o tym, że będzie oceniana. Owszem, jestem oceniana, czasem jest to bardzo miłe, czasami - bardzo przykre - mówi agencji Newseria Lifestyle Małgorzata Ohme.Tak właśnie było kilka tygodni temu. Świat sportu żył wtedy głośnym coming outem w brytyjskiej piłce nożnej. Jeden z zawodników - 17-letni Jake Daniels - udzielił bowiem szczerego wywiadu i publicznie ogłosił swoją orientację seksualną. Taka sytuacja miała miejsce pierwszy raz od 32 lat. Zawodnik natychmiast musiał się zmierzyć z falą hejtu. Z kolei kiedy ten temat został poruszony w programie "Dzień Dobry TVN", Małgorzata Ohme i Filip Chajzer zostali skrytykowani przez widzów za pytania, jakie zadali zaproszonemu do studia ekspertowi. Wytknięto im posługiwanie się niewłaściwym, a wręcz piętnującym językiem. Za nietrafione zostały uznane m.in. słowa o "przyznaniu się do bycia gejem". Prezenterka uważa, że ta fala krytyki spadła na nią niesłusznie.- mówi.Małgorzata Ohme zaznacza, że wszystkie osoby ze środowiska LGBT, które ją znają, stanęły za nią murem, bo stwierdziły, że ta afera to tak naprawdę "burza w szklance wody". Prezenterka zapewnia, że ponosi odpowiedzialność za to, co mówi i jakim językiem się posługuje. Jeśli ktoś ma jej coś do zarzucenia, to chętnie tego wysłucha, byle była to konstruktywna krytyka, a nie hejt anonimowych internautów, którzy zawsze znajdą powód do tego, by kogoś poniżyć i ośmieszyć.- dodaje.