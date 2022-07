Więcej widzów Tour de France w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• Za nami Tour de France, najważniejszy wyścig w kolarskim kalendarzu

• Każdy z etapów wyścigu na antenach Eurosportu śledziło 20 proc. widzów więcej niż zeszłoroczna edycja rywalizacji.

W ostatnich trzech tygodniach oczy sportowego świata były zwrócone na trasy 109. edycji Tour de France. Po zaciętej i emocjonującej walce żółtą koszulkę na Polach Elizejskich zagwarantował sobie po raz pierwszy w karierze Jonas Vingegaard! Duńczyk wyprzedził dwukrotnego triumfatora imprezy - Słoweńca, Tadeja Pogaczara - oraz zwycięzcę wyścigu z 2018 roku - Walijczyka, Gerainta Thomasa.Eurosport zapewnił obszerne transmisje ze wszystkich etapów wyścigu. Emocjonujące 95 godzin przekazu z trasy z komentarzem ekspertów Eurosportu przyciągnęło przed telewizory ponad 2,3 mln kibiców. Każdy z etapów wyścigu kolarskiego został obejrzany przez widownię o średniej wielkości blisko 120 tys. osób, co stanowi ponad 20% wzrost w stosunku do zeszłorocznej edycji Wielkiej Pętli. Skumulowany zasięg transmisji w grupie komercyjnej wyniósł ponad 600 tys. osób, a średnia oglądalność wśród widzów 16-49 wzrosła aż o ponad 77% w stosunku do roku ubiegłego. Najwięcej, bo średnio ponad 200 tys. widzów, zgromadził 12. etap wyścigu z metą na legendarnym Alpe d'Huez. Jest to najlepszy od trzech lat wynik oglądalności pojedynczego etapu tego najbardziej prestiżowego wyścigu kolarskiego.Tour de France było również wydarzeniem angażującym kibiców w mediach społecznościowych Eurosportu. Codzienny "Przegląd trasy" Tomasza Jarońskiego, "Podsumowanka" etapów Michała Kempy oraz grafiki, materiały wideo i odwołania do artykułów opisujących przebieg wyścigu wygenerowały łącznie 216 tys. interakcji oraz 21 mln odsłon, z czego 5,1 mln to wyświetlenia materiałów wideo.- komentuje Dorota Żurkowska, Członek Zarządu TVN Warner Bros. Discovery i dyrektor Eurosportu w Polsce.