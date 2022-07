Seria "Trend XXI" w TVP Kobieta

Łukasz Szewczyk

• W wakacje TVP Kobieta rozpocznie emisję francuskiego magazynu "Trend XXI"

• W programie projektowanie, uroda, moda i rzemiosło.

Co wspólnego mają okulary, porcelana i zdrowa żywność? Pozornie nic, a jednak... Wszystkie te produkty łączy moda. "Trend XXI" to program, w którym widzowie będą mogli zobaczyć wszystko, co modne - poznają od kuchni eko gastronomię, dowiedzą się, co serwują bary organiczne i restauracje bezglutenowe. W programie także ubrania w wersji ekologicznej, nowe oblicze jeansów i uwielbianych przez gwiazdy butów. Nie zabraknie również historii powszechnie używanych przedmiotów oraz nowinek francuskiego rzemiosła.Trendy w projektowaniu przedstawi widzom Sarah Poniatowski Lavoine architektka wnętrz i projektantka. Piękna Paryżanka polskiego pochodzenia założyła własną markę dekoracji wnętrz, która dziś jest prawdziwym imperium designu.Widzowie poznają m. in. historię małej czarnej, czerwonej szminki czy ogrodniczek, a także najnowsze trendy w makijażu, najbardziej pożądaną biżuterię świata oraz najpiękniejsze kreacje słynnych projektantów. TVP Kobieta znów podpowie, jak być trendy w lekkim i nowoczesnym wydaniu."Trend XXI" codziennie o godz. 18.55 (od 31 lipca 2022 roku) w TVP Kobieta.