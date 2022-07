Doda: Nie umiem randkować, nowy program Polsatu będzie dla mnie eksperymentem

Łukasz Szewczyk

• "Nie wykluczam, że najnowsze reality show Polsatu, w którym będę szukać męża, okaże się najpiękniejszą przygodą mojego życia" - mówi Doda.

• Artystka dość spontanicznie wymyśliła ten projekt, po konsultacji z producentami został on nieco zmodyfikowany, ale cel się nie zmienił.

Zdjęcia do programu Polsatu "Doda. 12 kroków do miłości" już się zakończyły. Doda jest zadowolona z tego, że projekt, który od jakiegoś czasu kiełkował w jej głowie, został zrealizowany. Wierzy też, że spodoba się widzom i co tydzień chętnie zasiądą przed telewizorami.- mówi agencji Newseria Lifestyle Doda.Te słowa zmobilizowały wokalistkę do tego, żeby swoją "słabość" przekuć w sukces. Postanowiła więc zdecydować się na ten randkowy eksperyment.- mówi.Później artystka szukała producentów i stacji telewizyjnej, której spodobałby się taki projekt.- mówi wokalistka.Na potrzeby realizacji reality show Doda na 40 dni zamieszkała w specjalnie wynajętym luksusowym domu. W ten sposób z dala od zgiełku miasta chciała skupić się tylko na poszukiwaniu odpowiedniego mężczyzny. Przez cały czas wspierali ją przyjaciele: Oliwia i oficjalny sobowtór Mariusz Ząbkowski "Dżaga". Ważną postacią w programie jest też psycholog - Leszek Mellibruda, z którym Doda w bardzo otwarty sposób omawiała spotkania z 12 kandydatami na życiowych partnerów. Artystka nie ukrywa, że jej prywatne doświadczenia i niezbyt udane związki wpłynęły na jej zainteresowanie relacjami z mężczyznami, ale absolutnie nie chce rezygnować z nowych znajomości.- mówi.20 lat temu Doda wzięła udział w popularnym reality show Polsatu "Bar". To właśnie w tym programie zobaczył ją Radosław Majdan i zaproponował spotkanie. Później został jej mężem, jednak małżeństwo po trzech latach się rozpadło.