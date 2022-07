Earth Festival 2022. Trzy koncerty na antenie Polsatu

Łukasz Szewczyk

• W sierpniu odbędzie się piąta edycja "Earth Festival".

• Tegoroczny festiwal będzie składał się z trzech dni koncertowych pod hasłami: "Zalewski i Przyjaciele", "Artyści przeciwko wojnie", "Gwiazdy dla Czystej Polski"

• Transmisje koncertów w telewizji Polsat

Plakat promujący koncety Earth Festival 2022

Piątkowy koncert(19 sierpnia) zbudowany będzie wokół czterech żywiołów - ziemi, powietrza, ognia i wody. Krzysztof Zalewski zaprosił na scenę przyjaciół, którym troska o ziemię jest szczególnie bliska, a ekologia to ich styl życia. Na jednej scenie z Krzysztofem zaśpiewają Monika Brodka, Igo, Grubson, Smolik, Natalia Szroeder, Natalia Przybysz, Paulina Przybysz oraz Katarzyna Nosowska. Wykonają nie tylko największe przeboje Zalewskiego, ale również covery takie jak: "Kolorowy wiatr" Edyty Górniak, czy "Earth song" Michaela Jacksona. Artyści wykonają także swoje największe przeboje m.in. Grubson "Na szczycie", a Brodka "Grandę".Sobotni koncert(20 sierpnia) to hołd dla wszystkich ofiar barbarzyńskiej wojny, która toczy się za naszą granicą. Oprócz utworów muzycznych usłyszymy też wstrząsające świadectwa dzieci, które przeżyły wojenne piekło . Najbardziej znane utwory poświęcone walce o wolność wybrzmią w niezwykłej aranżacji Orkiestry Michała Grotta. Tego wieczoru na festiwalowej scenie wystąpią: Muniek Staszczyk i Przyjaciele, Piotr Kupicha, Maciej Musiałowski, Kasia Kowalska, Maciej Maleńczuk, Grzegorz Hyży, Robert Janowski, Tina Karol, Sebastian Karpiel - Bułecka, Paweł Domagała, Skubas, Kev Fox, Julia Marcell i Zazule. Koncert poprowadzi Paulina Sykut-Jeżyna.Zwieńczeniem festiwalu w Uniejowie będzie koncert(21 sierpnia). Na scenie wystąpią gwiazdy, znane z zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska. Tego wieczoru zaśpiewają: Andrzej Piaseczny, Julia Wieniawa, Sebastian Karpiel-Bułecka, Doda, Małgorzata Ostrowska, Michał Szpak, Sebastian Riedel, Ania Rusowicz, Pectus, Konin Gospel Choir. Artystom towarzyszyć będzie Grott Orkiestra. Koncert poprowadzą Ilona Krawczyńska i Marcelina Zawadzka.Transmisje koncertów na antenie Polsatu od godziny 20.00- mówi Dyrektor Programowa Telewizji Polsat Nina Terentiew."Earth Festival" w Uniejowie to w tym roku trzy dni doznań muzycznych i dwa dni wypełnione aktywnościami dla dzieci i dorosłych w specjalne urządzonym eko-miasteczku. Na wszystkich zgromadzonych czekać będą m.in.: sportowe wyzwania w wirtualnej rzeczywistości, strefa beauty z eko pielęgnacją, konkursy z nagrodami, czy eko warsztaty: budowanie domków dla owadów, obrazki z roślin i wiele innych. Jedną z atrakcji będzie także niepowtarzalna możliwość obejrzenia autobusu wodorowego.Na sobotę zaplanowano także kino Earth Festival, podczas którego emitowane będą: przedpremierowo film dokumentalny z biblioteki BBC EARTH "Earthshot. How to Save Our Planet" z Davidem Attenborough oraz kino z portfolio Telewizji Polsat film dla dzieci "Jeżyk i przyjaciele" oraz komedia romantyczna "Narzeczony na niby".Wstęp na teren ekomiasteczka i do kina plenerowego jest bezpłatny.