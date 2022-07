Trzeci sezon serialu "Szadź" we wrześniu w Playerze. Nowa rola Macieja Stuhra

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu 2022 roku premiera trzeciego sezonu serialu "Szadź" na platformie Player.pl

• Obok reżyserki wiodącej, Anny Kazejak, część scen wyreżyserował również Maciej Stuhr, odtwórca głównej roli

Maciej Stuhr współreżyserem trzciego sezonu serialu "Szadż" / Fot. Player.pl

"Szadź", hit Playera, powraca z trzecim sezonem. W obsadzie ponownie znaleźli się Maciej Stuhr, Aleksandra Popławska, Bartosz Gelner, Karolina Gorczyca, Anna Cieślak, Anna Ilczuk, Mirosław Zbrojewicz, Wiktor Piechowski oraz Marek Kalita. W premierowej serii dołączyli do nich m.in. Jowita Budnik, Magdalena Popławska, Aleksandra Skraba, Dariusz Chojnacki, Piotr Trojan, Lesław Żurek, Diana Zamojska oraz Sebastian Pawlak.- komentuje Adrianna Przetacka, producentka ze strony TVN Warner Bros. Discovery.Fabuła nowych odcinków skupia się wokół wydarzeń rozgrywających się rok po próbie zamordowania Lilii i ucieczce Piotra. Wolnicki żyje w ukryciu w małej miejscowości. Dla lokalnych mieszkańców to tajemniczy nieznajomy, który stara się poukładać swoje życie na nowo. Jego mroczna natura nie daje jednak o sobie zapomnieć. Kogo wybierze na kolejną ofiarę?- komentuje Maciej Stuhr.Siedmioodcinkowa seria zadebiutuje w Playerze we wrześniu 2022 roku.Producentami serialu są Michał Kwieciński (Akson Studio) oraz Adrianna Przetacka (TVN Warner Bros. Discovery). Reżyserem wiodącym jest Anna Kazejak. Autorem zdjęć jest Mikołaj Łebkowski. Scenariusz pod nadzorem Kaśki Śliwińskiej-Kłosowicz, Anny Gronowskiej i Adrianny Przetackiej napisał Michał Godzic. Scenografię przygotowała Marcelina Początek-Kunikowska oraz Magda Widelska-Władyka, kostiumy - Wanda Kowalska, za charakteryzację odpowiadała Kinga Krulikowska, za obsadę Agnieszka Kozak. Kierownikiem produkcji jest Magdalena Badura.