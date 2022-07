Sierpniowe wieczory z Jean-Claude Van Damme na antenie Warner TV

Łukasz Szewczyk

• Top gwiazda światowego kina akcji? Jedno z miejsc na podium z pewnością zajmuje Jean-Claude Van Damme, król filmów lat 90.

• Dzięki Warner TV powraca do telewizji ze zdwojoną mocą.

• W drugim miesiącu wakacji stacja wyemituje specjalny cykl "Van Damme", w ramach którego na antenie pojawi się wiele hitów z aktorem w roli głównej.

Studiował balet klasyczny, doskonale zna karate, był profesjonalnym kickbokserem, a Belgowie postawili mu pomnik - wszechstronność to drugie imię Van Damme'a. Nic dziwnego, że szturmem zdobył świat kina akcji i w latach 90. zasiadł na filmowym tronie wśród najbardziej intrygujących gwiazd produkcji sensacyjnych. Utalentowany Belg, nazywany także "muskułami z Brukseli", w Warner TV otrzyma więcej niż swoje pięć minut.Cykl rozpocznie i zakończy(4 i 25 sierpnia), w którym Van Damme wciela się w agenta CIA. Jego zadanie to odnalezienie ukrytej broni, ale w trakcie poszukiwań trafia na dodatkową przeszkodę: łup chce zdobyć agent KGB. Dwie postaci wyruszą w morderczą pogoń, której celem jest zdobycie broni za wszelką cenę.W podwójny pościg wpada też bohater filmu(18 sierpnia). Jego historia rozpoczyna się od poszukiwania zaginionego ojca przestraszonej dziewczyny. Po drodze Chance zostaje wmieszany w mafijne porachunki, a amatorskie śledztwo zamienia się w walkę na śmierć i życie.Van Damme to aktor, który potrafi mistrzowsko zagrać zarówno sceny akcji, jak i te romantyczne. W(11 sierpnia) gra uciekiniera z zakładu karnego. Posesja, którą wybrał na swoją kryjówkę, należy do nękanej kobiety. Główny bohater postanawia stanąć w jej obronie.Honor ponad własne interesy postawi także bohater filmu(11 sierpnia), Lyon. Ucieka z Legii Cudzoziemskiej, jednak bardziej niż własne bezpieczeństwo i korzyści ceni dobro rodziny. Bierze udział w nielegalnych walkach, by wygrać pieniądze i oddać je poszkodowanej rodzinie zmarłego brata, który został brutalnie zamordowany i pozostawił po sobie żonę i dziecko.Ponadto Warner TV w czwartkowe wieczory sierpnia wyemituje takie filmy jak(4 sierpnia),(25 sierpnia) czy(18 sierpnia).