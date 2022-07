Lidia Kazen szefową TVN. Bogdan Czaja szefem programowym TVN Warner Bros. Discovery

Łukasz Szewczyk

- mówi Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN.Za działania i operacje programowe w grupie będzie odpowiadał, w roli Group Vice President Programming & Operations. Bogdan Czaja dotychczas pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Programowego TVN. Na nowym stanowisku będzie odpowiedzialny za strategię programową i operacje kanałowe dla całego portfolio TVN Warner Bros. Discovery z wyłączeniem części newsowej. Zapewni to całościowe i zintegrowane podejście do tworzenia i planowania treści w ramach grupy oraz ich efektywne wykorzystanie we wszystkich kanałach., dotychczasowy Dyrektor Departamentu Produkcji TVN obejmie stanowisko Group Vice President Studios & Productions. Będzie odpowiadał za całościowy nadzór nad produkcją wszystkich form telewizyjnych poza programami informacyjnymi, zarówno na rynek lokalny jak i zagranicę. Będą mu podlegać produkcje realizowane w Warszawie oraz w ośrodkach regionalnych. W swojej roli Potasz będzie nadzorował także dział rozwoju produkcji, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii dla celów realizacji programów telewizyjnych.Nowo utworzone, dotychczasowa Dyrektor Programowa TTV i Playera. Za alternatywne i odważne podejście do ramówki, zarówno kanał TTV, jak i Playera docenili widzowie oraz krytycy. W związku ze zmianą struktury funkcję Dyrektor TTV przejmie dotychczasowa zastępczyni Kazen -. Natomiast za całość działalności Playera będzie odpowiadać, Dyrektor Zarządzający serwisu.Inni szefowie kanałów pozostają na swoich stanowiskach.