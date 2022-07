Puchar Niemiec. Kilkanaście spotkań pierwszej rundy na żywo w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W piątek (29 lipca) rozpocznie się nowa edycja rozgrywek o piłkarski Puchar Niemiec, które od tego sezonu będzie można oglądać tylko w ELEVEN SPORTS.

• W weekend stacja pokaże na swoich antenach aż 15 spotkań pierwszej rundy DFB-Pokal, w których zaprezentują się między innymi Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen i Borussia Mönchengladbach.

W nadchodzącym sezonie ELEVEN SPORTS pokaże na swoich antenach mecze wszystkich rund DFB-Pokal, aż do wielkiego finału, który odbędzie się w czerwcu 2023 roku na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. W rywalizacji wezmą udział wszystkie kluby Bundesligi oraz najlepsze drużyny występujące na co dzień w niższych klasach rozgrywkowych. Triumfator uzyska awans do fazy grupowej Ligi Europy UEFA.Szlagierem pierwszej rundy będzie konfrontacja TSV 1860 Monachium Martina Kobylańskiego z Borussią Dortmund Marcela Lotki. Oba kluby mają za sobą bogatą historię związaną z DFB-Pokal, jednak faworytem będzie występująca na co dzień w Bundeslidze ekipa BVB. Na szczególną uwagę zasługuje również wyjazdowa konfrontacja Bayeru 04 Leverkusen z SV Elversberg. Drużyna Aptekarzy jest bardzo utytułowana, ale musi uważać, ponieważ gospodarze w 2022 roku nie przegrali jeszcze żadnego oficjalnego spotkania. Ciekawie zapowiada się także starcie Borussii Mönchengladbach z SV Oberachern, podczas którego zaprezentują się takie gwiazdy jak Marcus Thuram czy Alassane Pléa. W pierwszej rundzie widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli zobaczyć w akcji także m.in. VfL Wolfsburg Jakuba Białka i Jakuba Kamińskiego, FC Schalke 04 Marcina Kamińskiego oraz VfL Bochum 1848 Jacka Góralskiego. Warto dodać, że Bayern Monachium i broniący trofeum RB Lipsk swoje mecze 1. rundy rozegrają pod koniec sierpnia.Pierwszy weekend z rozgrywkami Pucharu Niemiec w ELEVEN SPORTS:1. runda sezonu 2022/23Piątek (29 lipca):• 17:55(Eleven Sports 1 i 4)• 20:40(Eleven Sports 1)Sobota (30 lipca):• 12:55(Eleven Sports 2 i 4)• 15:25(Eleven Sports 2)• 15:25(Eleven Sports 3)• 15:25(Eleven Sports 4)• 17:55(Eleven Sports 2 i 4)Niedziela (31 lipca):• 12:55(Eleven Sports 2 i 4)• 15:25(Eleven Sports 2 i 4)• 15:25(Eleven Sports 3)• 17:55(Eleven Sports 1)• 17:55(Eleven Sports 2 i 4)Poniedziałek, 1 sierpnia:• 17:55(Eleven Sports 1)• 17:55(Eleven Sports 2)• 20:40(Eleven Sports 1)