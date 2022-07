Ringier Axel Springer wspiera równy głos kobiet i mężczyzn w mediach i uruchamia Bazę Ekspertek

Łukasz Szewczyk

• Ofeminin.pl, Forbes Women, Onet Kobieta wraz z partnerem strategicznym UN Global Compact tworzą Bazę Ekspertek wspierającą inicjatywę EqualVoice

• Celem jest zwiększenie widoczności kobiet w polskich mediach.

Głównym celem EqualVoice jest podniesienie świadomości nierównej reprezentacji płci w mediach i zmniejszanie jej, aby jak najlepiej odzwierciedlać świat rzeczywisty, w którym są zarówno kobiety i mężczyźni. Najnowsza inicjatywa - Baza Ekspertek - to kolejny krok i konkretne narzędzie wspierające równy głos kobiet i mężczyzn w polskich mediach (EqualVoice).- mówi Karolina Kaja Gołuchowska, redaktorka naczelna Ofeminin.pl. -- mówi Karolina Kaja Gołuchowska.Według badania przeprowadzonego w 2021 r. przez Forbes Women i Instytut Monitorowania Mediów, dotyczącego liczby ekspertek i komentatorek występujących w głównych wydaniach telewizyjnych serwisów informacyjnych, udział kobiet w głównych telewizyjnych serwisach informacyjnych wynosił średnio 24 proc. Pod uwagę wzięto programy oglądane codziennie przez miliony widzów, a więc te, które nie tylko odzwierciedlają rzeczywistość, ale również ją kształtują.Global Media Monitoring Project 2020, najbardziej kompleksowe na świecie badanie dotyczące płci w mediach informacyjnych, pokazuje, że obecność kobiet w mediach od lat pozostaje na niskim poziomie. W 2020 r. w Internecie i mediach tradycyjnych w Polsce kobiety stanowiły średnio 28% podmiotów wiadomości, tj. osób, z którymi przeprowadzono wywiady lub o których były przedstawiane wiadomości. Co więcej, kobiety w mediach informacyjnych nadal pojawiają się głównie w kontekście sfery prywatnej/domowej, a mężczyźni w sferze publicznej/zawodowej.Wykorzystując swoje technologiczne kompetencje i cyfrową platformę wydawniczą Ring Publishing, Ringier Axel Springer Polska wdrożył 2 lata temu monitoring obecności kobiet w treściach wszystkich swoich serwisów internetowych (m.in. Onet, Business Insider, Newsweek, Forbes). Zaawansowany algorytm automatycznie przetwarzający język naturalny wskazuje, czy dana treść oraz zdjęcie dotyczy kobiet czy mężczyzn, tym samym budując "EqualVoice factor" dla każdej marki.- mówi Aleksandra Karasińska, redaktorka naczelna Forbes Women. Baza Ekspertek to miejsce, w którym każda kobieta - ekspertka - może stworzyć własny profil i przedstawić swoje portfolio z oznaczeniem dziedzin tematycznych, w których się specjalizuje - od rolnictwa, ekonomii, finansów po budownictwo czy motoryzację. Może wskazać także możliwe do wykorzystania formy wystąpienia publicznego: wywiad ustny, online, wizyta w studiu, wystąpienie na konferencji, itp. Baza Ekspertek posiada wyszukiwarkę, z której mogą korzystać media lub inne podmioty, które szukają ekspertek w określonym obszarze. Baza Ekspertek jest narzędziem bezpłatnym i otwartym dla wszystkich - zarówno ekspertek, jak i mediów oraz innych firm organizujących różnorodne wydarzenia publiczne. Jej celem jest łączenie osób poszukujących wsparcia merytorycznego z ekspertkami, które są w stanie je dostarczyć.- podkreśla Bartosz Węglarczyk.Baza Ekspertek jest narzędziem wspierającym inicjatywę EqualVoice i kontynuacją akcji #nieczekam107 lat. Celem akcji #nieczekam107 lat rozpoczętej w kwietniu 2021 r. jest budowanie świadomości problemu nierównych szans pomiędzy kobietami i mężczyznami, inspirowanie i edukowanie na rzecz ich wyrównywania w obszarze życia prywatnego i zawodowego. Partnerami akcji są: UN Global Compact Network Polska, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Fundacja Kosmos dla dziewczynek, ASHOKA, Sexed.pl, Sukces Pisany Szminką i Diversity Hub.Akcję #nieczekam107lat i Bazę Ekspertek wspierają wszystkie media oraz redakcje na czele z redaktorami i redaktorkami naczelnymi z Ringier Axel Springer Polska. Promocja akcji #nieczekam107lat i Bazy Ekspertek jest prowadzona szeroko w mediach internetowych, drukowanych oraz społecznościowych - własnych i zewnętrznych (internet). Włączyli się w nią partnerzy obu inicjatyw oraz Ambasadorzy i Ambasadorki: Jankes, Areta Szpura, Lara Gessler, Michalina Grzesiak @krystynaniedenerwujmatki i Siostry ADiHD.Za koncepcję kreatywną i nadzór nad realizacją kampanii #nieczekam107lat oraz Bazy Ekspertek odpowiada Must Be Loud oraz dział marketingu Ringier Axel Springer Polska, realizacja: Radwan&Hunter, wsparcie realizacyjne: 2koma7.