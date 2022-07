Latynowska telenowela "Pierwsza dama" w modelu VOD na platformie Red GO

Łukasz Szewczyk

• Platforma RED GO zaoferuje widzom południowoamerykańską telenowelę w modelu VoD.

• Tytułem, który przetrze szlaki będzie "Pierwsza Dama", frekwencyjny hit kolumbijskiej telewizji

Główną bohaterką serialu jest Paloma, urodziwa dziewczyna z nadmorskiej prowincji. Rozczarowanie biedą, wszechobecnym marazmem i monotonią życia prowadzą ją do marzenia, by zostać pierwszą damą Kolumbii. Jedna przykra sytuacja sprawia, że bez chwili namysłu ucieka z domu do stolicy, Bogoty, z celem zrealizowania swojej wizji...O "Pierwszej damie" pisano, że odświeża skostniałą konwencję latynoskiej telenoweli, zarówno w warstwie scenariuszowej (główna bohaterka, wzorem arcydzieł współczesnej amerykańskiej telewizji, jest postacią niezwykle przebiegłą i niełatwo jej kibicować, reszta pierwszoplanowych postaci również nie jest wyłącznie dobra lub zła), jak i filmowej (wysoki budżet, dynamiczna akcja, fabuła rozgrywająca się równocześnie na dwóch płaszczyznach czasowych). Od pierwszego odcinka wiadomo, że serial ma znamiona zarówno klasycznego romansu, jak i politycznego thrillera.Właśnie pierwszy, pilotażowy odcinek będzie bezpłatnie dostępny na platformie RED GO już od piątku 29 lipca. -- mówi Leszek Kułak, członek rady nadzorczej Red Carpet Media Group, właściciela platformy.Pierwszy sezon liczącego w sumie 95 odcinków serialu pojawi się na platformie we wrześniu. Jak informuje platforma, "Pierwsza dama" będzie pierwszym tasiemcowym serialem południowoamerykańskim w pełni udostępnionym na polskiej platformie VoD.