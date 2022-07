Sierpniowe "Piątki w akcji" w Warner TV

Łukasz Szewczyk

• "Godziny szczytu 3", "Amerykański ninja", "Kick-Ass 2" i "Człowiek Tai Chi" - taki zestaw filmów Warner TV przygotowało w ramach sierpniowych "Piątków w akcji".

Cykl rozpocznie(5 sierpnia), reżyserski debiut Keanu Reevesa, gwiazdy kina akcji i mistrza wykonów w filmowych sekwencjach walk. W roli głównej Reeves obsadził Tigera Hu Chena, z którym wcześniej współpracował na planie filmów "Matrix Reaktywacja" i "Matrix Rewolucje". Postać ta bierze udział w azjatyckich walkach organizowanych przez nielegalną grupę, prowadzoną przez Donakę Marka. Bohaterowie zmienią się z partnerów we wrogów, a fabuła zapewni widzom solidną porcję rozrywki w popisowych scenach akcji.Gwiazda(12 sierpnia) to Michael Dudikoff. Jego filmowa passa rozpoczęła się właśnie od tej produkcji, dzięki której publiczność zobaczyła opowieść o sztukach walki w zachodnim wydaniu. Aktor wcielił się w Joe Armstronga, żołnierza amerykańskiej armii. Przekazano mu dowodzenie nad wojskowym konwojem, który został zaatakowany przez zamaskowanych wojowników ninja. Jedną z pasażerek konwoju była także córka dowódcy bazy wojskowej. Dzięki znajomości karate, aikido i judo Armstrong zdołał ją ocalić, lecz nikt inny oprócz tych dwóch postaci nie przeżył ataku. Podejrzenie dokonania zabójstwa padnie na głównego bohatera, który będzie musiał oczyścić się z zarzutów.Producentem(19 sierpnia) jest Brad Pitt. To przewrotna historia, której protagonistą jest Dave Lizowski, wielbiciel superbohaterów. Sam chce zostać herosem z supermocami. Chociaż ich nie posiada, nie powstrzymuje go to przed walką ze złoczyńcami. W emitowanym przez Warner TV sequelu do pierwszego filmu o tym samym tytule, on i poznana wcześniej Hit Girl wkraczają do akcji po dłuższej przerwie. Tym razem muszą walczyć z grupą złoczyńców, na której czele stoi The Mother F%&*^r. Pomagają im inni wojownicy-amatorzy, pod dowództwem pułkownika Stars and Stripes.Cykl zakończą(26 sierpnia) z Chrisem Tuckerem i Jackiem Chanem w rolach głównych. Lee i Carter spotkają się po trzech latach od zakończenia wydarzeń z filmu "Godziny szczytu 2", gdy po pokonaniu złoczyńców poszli świętować zwycięstwo w kasynie. Lee eskortuje chińskiego ambasadora do Los Angeles, aby ten złożył zeznania obciążające przestępczą organizację, triadę. Drugi został oddelegowany do pracy w drogówce za niepowodzenia w innych obowiązkach. Gdy Carter słyszy o zamachu na ambasadora, udaje się na miejsce zdarzenia. Wtedy on i Lee spotykają się ponownie i łączą siły, by dorwać zamachowca.