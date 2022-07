Serial "Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny" już dostępny w HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Nowy serial Max Original "Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny" to kolejna mroczna opowieść o nastolatkach, które mają swoje tajemnice i muszą zmierzyć się z zamaskowanym niebezpieczeństwem.

• Nowe pokolenie zmuszone jest zapłacić za sekretnie popełnione grzechy... nie tylko swoje.

• Serial już dostępny w HBO Max

Produkcja "Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny" opowiada o nowym pokoleniu nastolatków prześladowanych przez A - tajemniczego, zamaskowanego mordercę, który chce wymierzyć im karę za grzechy matek, ale także ich własne.Dwadzieścia lat wcześniej seria tragicznych wydarzeń wstrząsnęła robotniczym miasteczkiem Millwood. Teraz, w dzisiejszych czasach, całkiem inna grupa nastolatek - nowe kłamczuchy - jest dręczona przez nieznanego napastnika i zmuszona do zapłacenia za sekretny grzech popełniony przez ich rodziców dwie dekady temu... Ich własne grzechy też nie pozostają bez znaczenia. W tej wersji mrocznej historii o dojrzewaniu znajdujemy się wiele kilometrów od Rosewood, nadal jednak w istniejącym i znanym z klasycznych Słodkich kłamstewek uniwersum. W serialu jesteśmy w zupełnie nowym mieście i śledzimy losy nowego pokolenia.Autorami scenariusza są Roberto Aguirre-Sacasa, który pełni także obowiązki producenta wykonawczego, oraz Lindsay Calhoon Bring, będąca również współproducentką serialu.W serialu "Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny" występują: Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles i Maia Reficco jako grupa przyjaciółek z nowego pokolenia, a także Mallory Bechtel, Sharon Leal, Elena Goode, Lea Salonga, Eric Johnson i Alex Aiono.Serial wyprodukowany został przez Muckle Man Productions Roberto Aguirre-Sacasy i Alloy Entertainment we współpracy z Warner Bros. Television. I. Marlene King (autorka oryginalnego serialu "Słodkie kłamstewka"), Michael Grassi, Caroline Baron oraz Leslie Morgenstein i Gina Girolamo z zespołu Alloy również pełnią obowiązki producentów wykonawczych serialu, opartego na bestsellerowej serii książek Sary Shepard.Trzy pierwsze odcinki serialu Max Original "Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny" (Pretty Little Liars: Original Sin) są już dostępne na platformie HBO Max. Kolejne odcinki dodawane będą co tydzień w czwartki. Serial liczy 10 odcinków.