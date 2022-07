Netflix na sierpień. Polski serial "Gry rodzinne", "Kolejne 365 dni", "Sandman" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery sierpnia, dzień po dniu, na platformie Netflix

• Wśród nich m.in.: Polski serial "Gry rodzinne", "Kolejne 365 dni", "Sandman", finał "Locke & Key",

Netflix - wykaz premier na sierpień 2022 roku:

Wydarzeniem ostatniego miesiąca wakacji na platformie będzie premiera komedii pomyłek w polskim wydaniu, czyli serial(od 31 sierpnia). W dniu ślubu studentki medycyny z zamożnym chirurgiem plastycznym rodziny państwo młodzi odkrywają sieć kłamstw, które łączą ich rodziny. W rolach głównych Eliza Rycembel, Bartosz Gelner i Piotr Pacek.Premierę będzie miała również produkcja(od 5 sierpnia) na podstawie popularnej serii komiksów stworzonej przez Neila Gaimana. Po latach Morfeusz, Władca Snów, uwalnia się i wyrusza w podróż między światami, aby odnaleźć skradzione mu artefakty i odzyskać dawną moc.Z trzecim sezonem wraca(od 10 sierpnia). W finałowym sezonie rodzina Locke'ów znajduje więcej magicznych kluczy i mierzy się z demonicznym wrogiem, który zrobi wszystko, by osiągnąć swój cel. Z drugim sezonem wraca także(od 10 sierpnia). Popularna swatka Sima Taparia wraca w nowym sezonie programu, w którym pomaga znaleźć klientom przyszłych małżonków. Czasami jest to naprawdę duże wyzwanie.Co w trzecim sezonie(od 12 sierpnia). Devi i jej przyjaciele przestają być singlami. Odkrywają przy tym, że związki pozwalają nam lepiej poznać siebie - i doświadczyć nieznanych wcześniej dramatów.Wśród filmowych premier m.in.:(od 5 sierpnia) - wojownicze żółwie ninja muszą wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, gdy Ziemię atakują bezlitosne i niosące chaos istoty z innego świata;(od 12 sierpnia) - po rozwodzie rodziców 13-latek przeprowadza się z Nowego Jorku do Indiany. Aby zdobyć nowych przyjaciół, urządza wielkie przyjęcie z okazji bar micwy;(od 12 sierpnia) - łowca wampirów z Los Angeles ma tydzień, żeby zdobyć pieniądze na szkołę i aparat ortodontyczny dla córki. Innymi słowy, przed nim naprawdę zabójcze dni;(od 17 sierpnia) - w dzień zakończenia szkoły Natalie robi test ciążowy, a jej życie rozdziela się na dwa płynące równolegle. Które z nich okaże się lepsze?;(od 17 sierpnia) - nastolatka nawiązuje romans z księciem, jednocześnie próbując utrzymać w tajemnicy swoją pełną skandali przeszłość;(od 19 sierpnia) - erotyczny thriller opartym na trzeciej powieści trylogii Blanki Lipińskiej.Premierę będzie miał dokumentalny serial(od 3 sierpnia). Festiwal Woodstock 1969 obiecywał muzykę i pokój, natomiast rocznicowa edycja z 1999 roku wywołała furię i zamieszki oraz przyniosła liczne szkody. Co poszło nie tak? Z kolei w produkcji(od 11 sierpnia) Leo Baker, legenda deskorolki, opowiada o swojej drodze do sławy oraz olbrzymiej presji związanej z koniecznością ukrywania swojej tożsamości płciowej. Wśród premier także(od 16 sierpnia). Manti Te'o zachwycał futbolowymi umiejętnościami od ligi uczelnianej aż po NFL. Jego kariera i życie zaczęły jednak cierpieć z powodu tajemniczego związku na odległość.• od 1 sierpniaKawiarnia MinamdangWielkodrzewo• od 2 sierpniaPrognozy pogody i miłościRicardo Quevedo: jutro będzie gorzej• od 3 sierpniaDobrego dnia, Verônico: sezon 2BubaTo nie wina karmyTotalny chaos: Woodstock '99• od 4 sierpniaMarkiza Tamara FalcóBracia GigarobotyKakegurui TwinSezon ślubów• od 5 sierpniaSandmanCarterDarlingsWojownicze żółwie Ninja: Ewolucja - film• od 6 sierpniaReclaim• od 8 sierpniaKryptonim: imperatorDrużyna Zenko: sezon 2• od 9 sierpniaI just killed my dad• od 10 sierpniaKuchenne potyczki: BrazyliaLocke & Key: sezon 3Szkolne opowieści: serialMałżeństwo po indyjsku: sezon 2Piosenka prosto z sercaArgentyński skok stulecia• od 11 sierpniaDota: Dragon's blood: część 3Leo Baker: życie na desce• od 12 sierpniaModelowa rodzina13: musicalDzienna zmiana• od 15 sierpniaDeepa i Anoop• od 16 sierpniaSportowe opowieści: Dziewczyna, która nie istniała• od 17 sierpniaOgień i żarNikt nie jest podejrzanyDwa życiaRoyalteen• od 18 sierpniaW głowie kotaHe-man i władcy wszechświata: sezon 3Tekken: BloodlineEcha• od 19 sierpniaAlmaMagicy makijażu: sezon 4Kolejne 365 dniFiluś i Kubuś: część 2• od 20 sierpniaFullmetal alchemist the revenge of scar• od 23 sierpniaSportowe opowieści: Wzlot i upadek and1Chad and jt go deep• od 24 sierpniaZaginiony ollieMoPorady różowej brygady: BrazyliaSelling sunset: orange countyPrzez ogieńZ nami nie ma żartówRunning with the devil: The wild world of JohnMcafee• od 25 sierpniaTo jest miłośćHistoria w pytaniach i odpowiedziach: sezon 2Angry Birds: Letnie szaleństwo: sezon 3Rilakkuma w parku rozrywki• od 26 sierpniaDrive Hard: the maloof wayLudikMiłość dla dorosłychCzas dla siebiePuls Seulu• od 29 sierpniaOna tu rządziMighty Express: sezon 7• od 30 sierpniaWyznania morderców: sezon 3Sportowe opowieści: Faul niesportowy• od 31 sierpniaPrzypadkowy przechodzieńGry rodzinne• WkrótceTwelve minutesHeads up!Rival PiratesImmortalityDelhi Crime: sezon 2Droga do awansuTytuły na licencji:Wichrowe wzgórza (od 1 sierpnia)The Good Doctor: sezon 4 (od 2 sierpnia)Laleczka Chucky 3 (od 16 sierpnia)Żądło (od 16 sierpnia)Dan in real life (od 16 sierpnia)The walking dead: Sezon 11 część 1 (od 22 sierpnia)