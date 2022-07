"Stary człowiek" od września w Disney+. W roli głównej Jeff Bridges

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu polska premiera serialu Disney+ "Stary człowiek"

• Jest to porywający dramat z Jeffem Bridgesem w roli głównej

Oparty na bestsellerowej powieści Thomasa Perry'ego serial o tym samym tytule, "Stary człowiek" śledzi losy Dana Chase'a (Jeff Bridges), który kilkadziesiąt lat temu uciekł z CIA i od tego czasu żyje poza zasięgiem. Kiedy jednak do Chase'a przybywa zabójca i próbuje się go pozbyć, podstarzały agent odkrywa, że nie może liczyć na spokojną przyszłość, póki nie rozliczy się z tego, co się wydarzyło się w przeszłości.Gdy Dan Chase wychodzi z ukrycia, zastępca dyrektora FBI ds. kontrwywiadu, Harold Harper, (John Lithgow) zostaje powołany do jego "upolowania" ze względu na swoją skomplikowaną wspólną przeszłość z uciekinierem. U boku Harpera pracuje jego protegowana, Angela Adams (Alia Shawkat) oraz agent specjalny CIA, Raymond Waters (E.J. Bonilla). Kiedy Chase okazuje się trudniejszy do schwytania, niż oczekiwały władze, do akcji wkracza agent do akcji specjalnych, Julian Carson (Gbenga Akinnagbe). Podczas ucieczki Chase wynajmuje pokój od Zoe McDonald (Amy Brenneman), która od dnia, w którym dowiaduje się prawdy o nowym lokatorze, będzie musiała czerpać z nieznanych jej dotąd rezerw, by przetrwać. W serialu występują także Bill Heck, Leem Lubany i Pej Vahdat.Produkcja została stworzona przez Jonathana E. Steinberga i Roberta Levine'a. Producentami wykonawczymi są: Warren Littlefield, Steinberg, Dan Shotz, Levine, Jeff Bridges, David Schiff i Jon Watts, który wyreżyserował także dwa pierwsze odcinki. Serial jest produkowany przez 20th Television we współpracy z The Littlefield Company.Polska premiera serialu "Stary człowiek" w środę 28 września 2022 roku na platformie Disney+.