Mecz o Tarczę Wspólnoty, Puchar Niemiec, Superpuchar Francji, F1 - weekend w Eleven Sports

• Głównym wydarzeniem najbliższego weekendu w ELEVEN SPORTS będzie mecz o Tarczę Wspólnoty pomiędzy Liverpoolem FC a Manchesterem City, który zainauguruje sezon piłkarski w Anglii.

• Stacja pokaże również debiutujące na jej antenach rozgrywki piłkarskiego Pucharu Niemiec.

• Hitem nadchodzących dni będzie także starcie o Superpuchar Francji, w którym Paris Saint-Garmain zagra z FC Nantes.

• Z kolei dla fanów motorsportu zaplanowano transmisję wyścigu F1

Prestiżowytradycyjnie rozpocznie nowy sezon piłkarski w Anglii. Do walki o swoje pierwsze trofeum w nowych rozgrywkach staną Liverpool FC i Manchester City, czyli zdobywca The Emirates FA Cup i aktualny mistrz kraju. Na legendarnym stadionie Wembley po stronie The Reds wystąpi kilku nowych zawodników, m.in. skuteczny napastnik Darwin Núñez i obiecujący pomocnik Fábio Carvalho. Nie zabraknie także gwiazdorskiego duetu Mohamed Salah - Diogo Jota, który w poprzedniej kampanii miał udział w aż 76 golach strzelonych przez Liverpool. Z kolei w szeregach The Citizens będzie można zobaczyć m.in. Erlinga Haalanda, który zdaniem wielu ekspertów może wkrótce zostać największą gwiazdą angielskich boisk. Ciekawie zapowiada się również trenerski pojedynek Jürgena Kloppa (Liverpool FC) z Pepem Guardiolą (Manchester City). Obaj należą do wąskiego grona najbardziej cenionych szkoleniowców na świecie.W ten weekend wystartuje jubileuszowa, 80. edycja prestiżowych rozgrywek o. Zdobywca tego trofeum uzyska awans do fazy grupowej Ligi Europy UEFA. W pierwszej rundzie widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć aż 15 spotkań. Najciekawiej zapowiada się konfrontacja trzecioligowego TSV 1860 Monachium z występującą na co dzień w Bundeslidze Borussią Dortmund. Faworytem będzie ekipa BVB, która pod wodzą nowego trenera, Edina Terzicia, chce nawiązać walkę z Bayernem Monachium o najwyższe cele piłkarskie w Niemczech. W piątkowym meczu oficjalne debiuty w nowych barwach może zaliczyć kilku sprowadzonych latem zawodników, m.in. Niklas Süle, Karim Adeyemi i Polak Marcel Lotka. Piłkarze TSV 1860 Monachium z pewnością stawią gościom silny opór, bo klub stara się odbudować silną pozycję i nawiązać do czasów, kiedy dwukrotnie zdobywał Puchar Niemiec i sięgał po mistrzostwo kraju. Droga do tego celu jest jeszcze daleka, ale sprawienie sensacji w meczu z Borussią Dortmund byłoby pozytywnym impulsem. W barwach TSV szansę na występ ma nowy gracz zespołu, Martin Kobylański.O niespodziankę postara się również inny trzecioligowiec, SV Elversberg, który zmierzy się z Bayerem 04 Leverkusen. Drużynę z Zagłębia Saary czeka jednak niezwykle trudne zadanie, ponieważ goście to trzecia ekipa poprzedniego sezonu Bundesligi, a wartość rynkowa jej piłkarzy według większości serwisów ponad stukrotnie przekracza wycenę zawodników gospodarzy. Podczas tego spotkania warto zwrócić uwagę na pozyskanego latem przez zespół z Leverkusen Adama Hlozeka, który ma 19 lat i potencjał na to, by zostać nową gwiazdą niemieckich rozgrywek.Na tydzień przed początkiem nowego sezonu Ligue 1 Uber Eats odbędzie się mecz o. O cenne trofeum powalczą Paris Saint-Germain i FC Nantes, czyli mistrz kraju i zdobywca pucharu w poprzednich rozgrywkach. Na Bloomfield Stadium w Tel Awiwie kibice mogą liczyć na popisy największych gwiazd obu zespołów - Kyliana Mbappé i Leo Messiego po stronie PSG oraz Ludovica Blasa i Mosesa Simona w barwach Kanarków. Co ciekawe, drużyna z Paryża wygrała osiem z ostatnich dziewięciu spotkań o Trophée des Champions, a w sumie triumfowała w nich aż dziesięć razy. Z kolei dla klubu z Nantes to starcie jest szansą na pierwsze zwycięstwo w Superpucharze od 2001 roku. Warto zwrócić uwagę, że paryżan po raz pierwszy w meczu o stawkę poprowadzi nowy trener, Christophe Galtier, a na ławce ekipy z Bretanii zasiądzie Antoine Kombouaré, który przez wiele lat był związany z PSG jako zawodnik i szkoleniowiec.W nadchodzący weekend kierowcyspotkają się na słynnym Hungaroringu, gdzie stawką ich rywalizacji będzie Grand Prix Węgier. Oczy kibiców będą zwrócone przede wszystkim na Maksa Verstappena i Charlesa Leclerca, którzy są głównymi kandydatami do tytułu mistrza świata, ale jeszcze nigdy nie wygrali wyścigu F1® na tym torze. Ich najgroźniejszym przeciwnikiem może być Lewis Hamilton, który triumfował na Węgrzech aż osiem razy, co jest najlepszym wynikiem w historii. Ambitne plany mają również Sergio Pérez, Carlos Sainz, George Russell i Esteban Ocon. Ten ostatni w poprzednim roku sensacyjnie zwyciężył w zawodach na Hungaroringu, co jak dotąd jest jego największym sukcesem w karierze. 