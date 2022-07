Mistrz Polski kontra lider Ekstraklasy, Superpuchar Francji, tenis - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Starcie mistrza Polski z liderem tabeli w 3. kolejce PKO BP Ekstraklasy

• Gwiazdy Paris Saint-Germain kontra Nantes w meczu o Superpuchar Francji

• Pierwszy ćwierćfinał w żużlowej eWinner 1. Lidze

• Turniej WTA w Pradze z udziałem Magdy Linette

Tylko dwa kluby mają na koncie komplet punktów po dwóch kolejkach PKO BP- to prowadząca w tabeli Wisła Płock i wicelider Cracovia. W 3. serii spotkań tego sezonu na obie drużyny czekają trudne wyzwania. W piątkowy wieczór Cracovia zmierzy się na własnym stadionie z Legią Warszawa, a więc czwartym zespołem tabeli. Bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie widzowie Canal+ Sport obejrzą w ramach "Super Piątku", na który zaprasza Cezary Olbrycht. Płocczanie swój mecz rozegrają w niedzielne popołudnie, a ich rywalem będzie Lech Poznań. Starcie mistrza Polski z liderem będzie hitem najbliższej ligowej kolejki. Transmisja spotkania od 17:10 w Canal+ Premium.Emocji nie powinno zabraknąć także w innych meczach. 3. kolejkę rozpocznie piątkowy mecz Piasta Gliwice z KGHM Zagłębiem Lubin. W sobotę Radomiak zagra z Górnikiem Zabrze , a Miedź Legnica z Wartą Poznań, która do tej pory nie zdobyła żadnego punktu. Aż cztery spotkania czekają na ligowych kibiców w niedzielę. Na początek transmisja meczu w Szczecinie, gdzie Pogoń zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Równolegle do meczu Lecha z Wisłą będzie rozgrywane spotkanie Rakowa Częstochowa z PGE FKS Stalą Mielec. Piłkarską niedzielę zwieńczy starcie w Łodzi, gdzie Widzew podejmie Lechię Gdańsk. Na zakończenie 3. kolejki poniedziałkowy mecz Korona Kielce - Śląsk Wrocław.W niedzielny wieczór rozstrzygną się losy. W meczu mistrza kraju ze zdobywcą Pucharu Francji zmierzą się Paris Saint-Germain i Nantes. Zdecydowanym faworytem jest drużyna z Paryża z Kylianem Mbappe i Leo Messim w składzie i z nowym trenerem. Christophe Galtier zastąpił na tym stanowisku Mauricio Pochettino, a starcie o Superpuchar będzie pierwszym poważnym sprawdzianem w nowej roli. Paris Saint-Germain ma w dorobku aż dziesięć krajowych superpucharów, Nantes trzy. Po raz ostatni drużyna znad Loary zdobyła to trofeum w 2001 roku. Mecz o Superpuchar zostanie rozegrany na Stadionie Bloomfield w Tel Awiwie, początek transmisji w Canal+ Sport2 o godzinie 19:55.W eWinnerdobiegła końca runda zasadnicza, a tym samym poznaliśmy pary fazy play off. W pierwszym ćwierćfinale H. Skrzydlewska Orzeł Łódź zmierzy się ze Stelmet Falubazem Zielona Góra. Drużyna z Łodzi zakończyła rundę zasadniczą na piątym miejscu, natomiast Stelmet Falubaz na drugiej pozycji. Pierwsza potyczka odbędzie się w najbliższą niedzielę na Moto Arenie Łódź. Studio w Canal+ Sport5 rozpocznie się o godzinie 16:10, poprowadzi je Michał Łopaciński. Transmisja spotkania o 16:30, a na stanowiskach komentatorskich pojawią się Maciej Noskowicz i Krzysztof Cegielski. Spotkanie rewanżowe zaplanowano na 19 sierpnia.Tenisistki walczą o rankingowe punkty na turnieju. Znakomicie radzi sobie Magda Linette, która wygrała już dwa mecze i awansowała do ćwierćfinału. W pierwszej rundzie Polka wyeliminowała rozstawioną z numerem 3. Belgijkę Elise Mertens, a w drugiej pokonała Bułgarkę Viktoriyę Tomovą. W ćwierćfinale Linette zmierzy się z Chinką Qiang Wang, spotkanie zostanie rozegrane w piątek. Transmisje meczów WTA 250 Livesport Prague Open 2022 w Canal+ Sport i Canal+ Sport2.Plan transmisji:Piątek (29 lipca):• 11:00 WTA 250 Livesport Prague Open 2022:(Canal+ Sport)Komentarz: Marek Furjan, Joanna Sakowicz-Kostecka• 13:00 WTA 250 Livesport Prague Open 2022:(Canal+ Sport)Komentarz: Marek Furjan, Joanna Sakowicz-Kostecka• 15:00 WTA 250 Livesport Prague Open 2022:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Ignacik, Klaudia Jans-Ignacik• 17:00 WTA 250 Livesport Prague Open 2022:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Bartosz Ignacik, Klaudia Jans-Ignacik• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 20:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Cezary Olbrycht• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Michał Żewłakow• 22:30(Canal+ Sport)Prowadzący: Cezary Olbrycht• 23.00- magazyn informacyjny (Canal+ Sport 5)Sobota (30 lipca):• 13:30 WTA 250 Livesport Prague Open 2022:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Maciej Zaręba• 15:30 WTA 250 Livesport Prague Open 2022:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Michał Lewandowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Wojciech Jagoda• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Kamil Kosowski• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Rafał Dębiński• 23.00- magazyn informacyjny (Canal+ Sport 5)Niedziela (31 lipca):• 10.00(Canal+ Sport)• 13:00 WTA 250 Livesport Prague Open 2022:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Michał Lewandowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Maciej Murawski• 16:10 1 Liga żużlowa - studio (Canal+ Sport 5)Prowadzący: Michał Łopaciński• 16:30 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Krzysztof Cegielski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)Komentarz: Robert Skrzyński, Kamil Kosowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Wieszczycki• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Michał Żewłakow• 19:55 Superpuchar Francji:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Bartosz Gleń, Krzysztof Marciniak• 23.00- magazyn informacyjny (Canal+ Sport 5)Poniedziałek, 1 sierpnia• 18:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Wieszczycki• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma• 23.00- magazyn informacyjny (Canal+ Sport 5)