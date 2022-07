HBO Max na pierwszą połowę sierpnia. "Miasto na wzgórzu 3", "Rodzice 3", "Jackass Forever"

Łukasz Szewczyk

• HBO Max ogłasza ramówkowe nowości na pierwsze dwa tygodnie sierpnia

W nadchodzących tygodniach za sprawą nowego serialu HBOna platformie HBO Max zapanuje ogień. W produkcji tej będziemy śledzić zdarzenia, które dzieją się ok. 200 lat przed czasami znanymi widzom z "Gry o tron".Jeśli ktoś jeszcze nie widział, bądź chciałby sobie przypomnieć fabułę tego kultowego serialu HBO, przed rozpoczęciem oglądania nowej produkcji, będzie ku temu świetna okazja. Nadchodzący miesiąc rozpocznie się od dodania do serwisu wszystkich odcinków serialuJednak nie tylko fani świata fantasy znajdą coś dla siebie wśród sierpniowych nowości HBO Max. Z nowym sezonem powróci- serial kryminalny z Kevinem Baconem oraz Aldisem Hodgem w rolach głównych. Z nowymi kłopotami zmagać się będą też Martin Freeman oraz Daisy Haggard w serialu. Nie zabraknie też tytułów znanych i lubianych, jakczy kolejne sezonyDla fanów pełnego metrażu dodane zostaną filmy o bardzo różnej tematyce i gatunku. Będą wśród nich, czyli nieznana szerszej publiczności historia elitarnego zespołu czarnych matematyczek pracujących w NASA. Dodane zostaną też filmy z serii, w których Mel Gibson i Danny Glover wcielają się w dwóch gliniarzy podejmujących się niebezpiecznych zadań. Innymi nowościami będą teżczyMiłośnicy produkcji dokumentalnych będą mogli natomiast sięgnąć m.in. po dwuczęściowy serial, który przybliży im życie, karierę oraz tajemnicze okoliczności tragicznej śmierci Brittany Murphy, aktorki i wschodzącej gwiazdy lat 90.• 1 sierpniaMiasto na wzgórzu III, odc. 1Fortitude, odc. 1-12Fortitude II, odc. 1-10Fortitude III, odc. 1-4Bob Costas II, odc. 1-2Westworld IV, odc. 6Anarchiści, odc. 4Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 183stopyBramkarzDon kontra błyskawicaDrzemkaFlic StoryGernika. Prawdziwa historiaGotowe do złożeniaJowiszKamień, papier, nożyczkiKraina chwałyMyszkaPiosenka dla MariiRoyZamieniłam się na zmianyŻywa• 2 sierpniaBranża II, odc. 1Statyści, odc. 1-6Statyści II, oc. 1-6Statyści, Christmas SpecialGość z Ameryki, odc. 1-4Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 8• 3 sierpniaNastoletnia Euthanasia, odc. 1-7Love Spells, odc. 1-10Tuca i Bertie III, odc.Co robimy w ukryciu IV, odc. 3Kraniec ziemi, odc. 4• 4 sierpniaSłodkie kłamstewka: Grzech pierworodny, odc. 4-5Midnight ExpressFort Apache The Bronx• 5 sierpniaRodzice III, odc. 1-10Morderca z Pembroke, odc. 1-3Co się stało, Brittany Murphy?, odc. 1-2Primal II, odc. 4Rap Sh!t, odc. 4Chłopcy z ferajnyDom ślimakówPielgrzymiPółnoc, północny zachódUkryte działaniaZabójcza brońZabójcza broń 2Zabójcza broń 3Zabójcza broń 4• 6 sierpniaPróba generalna, odc. 4Fantastyczni przyjaciele, odc. 5Dawno temu w AmeryceLuzzuSpotlight• 7 sierpniaObóz na wyspie IV, odc. 1-13HazardzistaPiraci!• 8 sierpniaMiasto na wzgórzu III, odc. 2Anarchiści, odc. 5Westworld IV, odc. 7Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 19Szeregowiec Ryan• 9 sierpniaBranża II, odc. 2Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 9• 10 sierpniaCo robimy w ukryciu IV, odc. 4Tuca i Bertie III, odc. 6Uśmiechnięci przyjaciele, odc. 9• 11 sierpniaSłodkie kłamstewka: Grzech pierworodny, odc. 6-7Sherlock, odc. 1-3Sherlock II, odc. 1-3Sherlock III, odc. 1-3Sherlock IV, odc. 1-3• 12 sierpniaPrimal II, odc. 5Rap Sh!t, odc. 5Odzyskać noc• 13 sierpniaFantastyczni przyjaciele, odc. 6Próba generalna, odc. 5Teletubisie II, odc. 1-60CudKról komedii• 14 sierpniaMeduzaPoniedziałek