Łukasz Szewczyk

• Player ogłasza datę premiery trzeciego sezonu serialu "Szadź"

• W rolach głównych m.in. Maciej Stuhr, Bartosz Gelner, Aleksandra Popławska, Anna Cieślak oraz Karolina Gorczyca.

• W obsadzie nowych odcinków pojawią się również Jowita Budnik, Magdalena Popławska czy Piotr Trojan.

Fabuła nowych odcinków skupia się wokół wydarzeń rozgrywających się rok po próbie zamordowania Lilii i ucieczce Piotra. Wolnicki (Maciej Stuhr) żyje w ukryciu w małej miejscowości. Dla lokalnych mieszkańców to tajemniczy nieznajomy, który stara się poukładać swoje życie na nowo. Jego mroczna natura nie daje jednak o sobie zapomnieć. Kogo wybierze na kolejną ofiarę?Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska) zostaje zwolniona ze służby, ale sprawa Piotra nie daje jej spokoju. Ten umiejętnie zaciera za sobą ślady i podkłada dowody, które mogą świadczyć o jego śmierci. Mrówiec (Bartosz Gelner) i Wrońska (Karolina Gorczyca) pozostają w dochodzeniówce, ale czy zaryzykują własne kariery, by dopaść mordercę, oficjalnie uznanego za zmarłego? W życiu Piotra pojawia się Karolina (Magdalena Popławska). Ta znajomość przykuwa uwagę lokalnych mieszkańców, m.in. Maćka (Piotr Trojan) i jego matki, Miry (Jowita Budnik).Producentami serialu są Michał Kwieciński (Akson Studio) oraz Adrianna Przetacka (TVN Warner Bros. Discovery). W obsadzie "Szadzi" ponownie znaleźli się Maciej Stuhr, Aleksandra Popławska, Bartosz Gelner, Karolina Gorczyca, Anna Cieślak, Anna Ilczuk, Mirosław Zbrojewicz, Wiktor Piechowski oraz Marek Kalita. W nowej serii dołączyli do nich m.in. Jowita Budnik, Magdalena Popławska, Aleksandra Skraba, Dariusz Chojnacki, Piotr Trojan, Lesław Żurek, Diana Zamojska oraz Sebastian Pawlak.Player Original to produkcje własne Playera, realizowane specjalnie na zamówienie serwisu i dostępne ekskluzywnie w Playerze. Do tej pory w bibliotece znalazły się: seria "Chyłka", seriale: "Skazana", "Kontrola", "Pajęczyna", "Żywioły Saszy - Ogień", "Nieobecni", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy", "Mamy to!", program "Top Model. Front Row" czy reality show "Prince Charming".