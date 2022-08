TVN Style ma już 18 lat. Rekordzistką stacji Pani Gadżet

Łukasz Szewczyk

• Kobieca telewizja TVN Style świętuje swoje 18 urodziny

• Który z programów oglądał się najlepiej w historii kanału?

Wszystko zaczęło się 1 sierpnia 2004 roku o godzinie 20.00. To właśnie wtedy stacja wyemitowała swój pierwszy program. W roli prowadzących zadebiutowały w tym czasie: Marzena Rogalska, Beata Sadowska i Joanna Horodyńska. Od tamtej pory "Miasto kobiet" stało się jedną z najbardziej rozpoznawalnych propozycji programowych kanału. Jest też serią z największą liczbą wyprodukowanych do tej pory odcinków. Powstało ich aż 663! Już we wrześniu widzowie będą mogli zobaczyć kolejne premierowe wydania tej kultowej audycji z Marzeną Rogalską oraz Aleksandrą Kwaśniewską w roli prowadzących.W trakcie osiemnastu lat na antenie TVN Style swoje programy prowadziło wiele osobowości telewizyjnych. Jolanta Kwaśniewska dała widzom, a odcinek w którym pokazywała jak poprawnie zjeść ptysia zyskał status kultowego. Polacy zaczęli czytać etykiety różnych produktów, dzięki dziennikarce Katarzynie Bosackiej i serii jej programów. Przez 13 lat niesamowite rozmowy z największymi osobowościami ze świata kultury, sportu czy polityki prowadziła Magda Mołek.wystąpili między innymi: Sharon Stone, Agnieszka Holland, Maryla Rodowicz, Robert Lewandowski czy Ewa Chodakowska. Wszyscy pamiętają teżw którym dziennikarka Karolina Korwin Piotrowska wraz z Tomaszem Kinem przez wiele lat w bezkompromisowy sposób mówili o kulisach świata kultury i show - biznesu. To właśnie w TVN Style, 10 lat temu zadebiutowała Małgorzata Rozenek - Majdan w, a Izabela Janachowska poprowadziła swój pierwszy program o tematyce ślubnej "I nie opuszczę cię aż do ślubu" (2015 r.).Z TVN Style związani byli też:czy. Od lat ze stacją współpracuje też dziennikarka("Ten jeden dzień", "Miasto kobiet", "Czytam, bo lubię"). Obecnie na antenie TVN Style można oglądać jej program "Inspirujące kobiety", w którym odkrywa przed widzkami sylwetki niezwykłych Polek, które mają odwagę zmieniać świat, nie tylko ten wielki, ale też własny. Jesienią w ofercie programowej stacji będzie można też znaleźć kolejny sezon programu "Bez tabu", w którym dziennikarka nie boi się rozmawiać na ważne i kontrowersyjne kobiece tematy.Na zaproszenie TVN Style przyjeżdżało do Polski wiele gwiazd światowego formatu. Wystarczy wspomnieć takie nazwiska jak:. Niektórzy z nich nagrywali w naszym kraju lokalne wersje swoich programów. W słynnymbrytyjskie stylistki odwiedziły kilka polskich miast, udowadniając kobietom, że każda z nich może przejść metamorfozę i poczuć się naprawdę atrakcyjnie. Polska jest jednym z niewielu krajów poza Wielka Brytanią, gdzie swoje programy nagrywa, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać ("Stylowe rewolucje Goka").Najdłużej nadawanym programem w historii stacji jest. Anna Nowak - Ibisz prowadzi go nieprzerwanie od 2011 roku, a już jesienią będzie można zobaczyć premierowe odcinki 24 sezonu tej rekordowej audycji. To nie jest jedyny rekordzista! Programem, który przyciągnął największą liczbę widzek w historii stacji był prowadzony przez Dorotę Szelągowską(SHR 16-49, 5,48%, AMR 232983).TVN Style, poza rozrywką na najwyższym poziomie, oferuje widzkom również wybór ciekawych filmów dokumentalnych. Wśród nich znalazły się także autorskie dokumenty stacji, w tym nagradzane na światowych rynkach, m.in. "Klonowanie, sposób na nieśmiertelność", "Trzy na godzinę", "Prasowanie piersi" czy "Obsesja doskonałości" (w reżyserii Małgorzaty Łupiny).W kanałów kobiecych stacja TVN Style pozostaje numerem jeden już od 18 lat, utrzymując przewagę wyników oglądalności zarówno w tygodniu, jak też w weekendy. Widzki stanowią ponad 70% odbiorców kanału. Jest to przede wszystkim miejska, wykształcona widownia, podejmująca kluczowe decyzje zakupowe