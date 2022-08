Viaplay zapowiada dużą podwyżkę abonamentu i wprowadza promocję na rok

Łukasz Szewczyk

Wraz z rozwojem oferty sportowej Viaplay wprowadza zmiany. Od 1 sierpnia 2022 roku dostępny jest promocyjny i "limitowany". W ramach tej opcji użytkownik otrzymuje dostęp do pełnej oferty platformy (filmy seriale, programy rozrywkowe i sport) w cenie- abonament na 12 miesięcy z rzędu za 33,25 zł miesięcznie (nie można anulować pakietu przed upływem 12-miesięcznego okresu zakontraktowania). Po 12 miesiącach pakiet będzie kontynuowany po aktualnie obowiązującej cenie miesięcznej. Promocja na roczny abonament ma obowiązywać do końca 2022 roku.To jednak nie koniec zaskoczeń w ofercie Viaplay. Zmieni się cena miesięcznego abonamentu dla nowych oraz obranych użytkowników. Nowa stawka od marca 2023 roku to. Dotychczasowa cena 34 zł miesięcznie będzie obowiązywała do końca lutego 2023 roku.Platforma Viaplay rok temu z przytupem wkroczyła na polskim rynek medialny, stawiając na widzów sportowych. W poprzednim sezonie główną atrakcją piłkarską platformy były mecze Bundesligi z udziałem Roberta Lewandowskiego (nowy sezon już bez najlepszego polskiego piłkarza). Od tego sezonu do ligi niemieckiej dołączają rozgrywki ligi angielskiej Premier League, czym Viaplay chwali się w nowej kampanii z udziałem polskich kibiców . Z kolei wiosną 2023 do oferty Viaplay dołączą wyścigi F1. Dodatkowo w ofercie sportowej znajdują się gale KSW mecze, Liga Europy, Liga Konferencji UEFA, a także inne wydarzenia sportowe (np. Motocross, Serie A kobiet). Oprócz wydarzeń sportowych "na żywo" platforma oferuje także produkcje Viaplay Originals, hollywoodzkie filmy i seriale oraz programy dla dzieci.