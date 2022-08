Player.pl w ofercie Platformy Canal+. Pakiet Superfilm z Canal+, Netflix, HBO i Player

Łukasz Szewczyk

• Platforma Canal+ rozszerza ofertę serwisów VOD.

Od sierpnia 2022 roku satelitarna Platforma Canal+ wprowadziła do swojej oferty możliwość wykupienia dostępu do kolejnego serwisu VOD. Tym razem jest to Player.pl. Obecni abonenci Platformy Canal+ mogą dokupić dostęp do serwisu Player.pl za pośrednictwem internetowej Strefy Abonenta bądź infolinii. Promocyjna cena planu Player bez reklam wynosi 13 zł miesięcznie, z reklamami 8 zł miesięcznie (dwa pierwsze miesiące za 0 zł).Dodatkowo operator przygotował oferty z dostępem do Playera bez reklam w pakiecie z innymi usługami. Jednym z nich jest pakiet dla kinomaniakóww cenie 85 zł miesięcznie. W jego ramach abonent otrzymuje dostęp dopakietu Entry+ oraz do oferty premium: pełnego pakietuz dostępem do, dostęp do trzech, serwisu, pakietu(plan Standard z full HD) oraz do serwisubez reklam.W ofercie serwisu Player.pl znajdują się filmy, seriale oraz programy telewizyjnych. Użytkownicy zyskają nieograniczony dostęp do ponad 250 hitów prosto z kina. Do tego oryginalne produkcje Discovery+ oraz formaty znane zarówno z anten Grupy TVN Discovery, w tym także wybrane odcinki dostępne jeszcze przed premierą w TV. Oferta to także produkcje własne Playera, realizowane specjalnie na zamówienie serwisu i dostępne ekskluzywnie w Playerze.Jesienią 2022 oferta Platformy Canal+ ma zostać powiększona do Viaplay.