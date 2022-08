Player.pl w ofercie Platformy Canal+. Pakiet kinomaniaka z Canal+, Netflix, HBO i Player

Łukasz Szewczyk

• Player i Canal+ ponownie łączą siły.

• W ramach nowej umowy między partnerami już od sierpnia klienci telewizji satelitarnej Canal+ mogą korzystać z Playera

Od sierpnia 2022 roku serwis Player jest dostępny dla klientów Canal+. W ramach współpracy abonenci telewizji satelitarnej Canal+ mogą korzystać z biblioteki Playera. -- mówi Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający player.pl. -- dodaje Monika Kłosińska, dyrektor ds. Zakupów Programowych Canal+ Polska.Obecni abonenci Platformy Canal+ mogą dokupić dostęp do serwisu Player.pl za pośrednictwem internetowej Strefy Abonenta, infolinii oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży Canal+. Promocyjna cena planu Player bez reklam wynosi 13 zł miesięcznie, opcja z reklamami 8 zł miesięcznie (dwa pierwsze miesiące za 0 zł).Dodatkowo operator przygotował oferty z dostępem do Playera bez reklam w pakiecie z innymi usługami. Jedną z nich jest pakiet dla kinomaniakóww cenie 85 zł miesięcznie. W jego ramach abonent otrzymuje dostęp dopakietu Entry+ oraz do oferty premium: pełnego pakietuz dostępem do, dostęp do trzech, serwisu, pakietu(plan Standard z full HD) oraz do serwisubez reklam.W ofercie serwisu Player.pl znajdują się filmy, seriale oraz programy telewizyjnych. Użytkownicy zyskają nieograniczony dostęp do ponad 250 hitów prosto z kina. Do tego oryginalne produkcje Discovery+ oraz formaty znane zarówno z anten Grupy TVN Discovery, w tym także wybrane odcinki dostępne jeszcze przed premierą w TV. Oferta to także produkcje własne Playera, realizowane specjalnie na zamówienie serwisu i dostępne ekskluzywnie w Playerze.Aplikacja Player jest dostępna dla Klientów Canal+ korzystających z dekodera Canal+ 4K UltraBOX+. Po zakupie, aby skorzystać z aplikacji należy otworzyć ją w menu dekodera i zalogować się swoim kontem Player, co pozwoli m.in. zachować historię oglądania, lub w prosty sposób założyć nowe konto. Benefitem jest możliwość dołączenia opłaty za subskrypcję Playera do swojej umowy abonenckiej, w atrakcyjnej cenie. Korzystając z oferty Player w ramach Canal+, klienci będą mogli również logować się do Playera tym samym kontem na innych urządzeniach i korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu oraz ze wszystkich platform, na których jest dostępny player.pl.Jesienią 2022 oferta Platformy Canal+ ma zostać powiększona do Viaplay.