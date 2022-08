Polsat ogłosił wszystkie pary nowej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

Łukasz Szewczyk

• Po roku przerwy na antenę Polsatu powraca taneczne show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

• Stacja zaprezentowała oficjalny skład nowej edycji

, jeden z najbardziej utytułowanych polskich tancerzy, tym razem zatańczy z ukraińską piosenkarką oraz aktywistkązwyciężczynią 61. Konkursu Piosenki Eurowizji. Podczas swojego udziału w programie Jamala wraz z Fundacją Polsat będzie prowadzić zbiórkę na rzecz pomocy Ukrainie.Po raz pierwszy w programie zatańczy, tancerz ukraińskiego pochodzenia. Trenuje od 4 roku życia, od lat pokazuje swoje taneczne umiejętności na arenie międzynarodowej, a w Polsce mieszka od ponad roku. Jego partnerką została, polska kolarka górska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska.Tancerz, który posiada najwyższą, międzynarodową klasę taneczną S w tańcach latynoamerykańskich i standardowych, choreograf i modelpo latach wraca na parkiet show. Robert porwie do tańca influencerkę, prezenterkę oraz prowadzącą program "Farma", prawdziwy wulkan energiiKolejnym tancerzem, który dołącza do rodziny "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" jest. Tancerz może pochwalić się tytułem dwukrotnego Mistrza Polski, Vice-mistrza International Championships czy dojściem do finału w Blackpool Dance Festival. Na parkiecie będzie musiał ujarzmić ognisty i szalony temperament aktorki kabaretowej, prawdziwy weteran, biorący udział we wszystkich 26. polskich edycjach "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zatańczy z aktorką kina Bollywood i Hollywood. Natalia jest pierwszą Polką dwukrotnie nagrodzoną indyjską nagrodą filmową JIFFA.Po raz trzeci w programie zatańczy, który z tańcem jest związany od 10 roku życia. Wielokrotny półfinalista i finalista międzynarodowych turniejów m.in. German Open, Dutch Open czy St. Petersburg Open. Jego podopieczną jest polska top modelka i osobowość telewizyjna, która robi karierę w kraju, i zagranicąMęskie grono uczestników 13. edycji otwiera- aktor telewizyjny i teatralny, znany z roli Piotra w serialu "Pierwsza miłość"! Jego taneczną partnerką w programie została, która na parkiecie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zatańczy po raz pierwszy. Ta młoda tancerka już może pochwalić się tytułem drugiej vice mistrzyni Polski.Po raz kolejny w programie zobaczymyktóra ma najwyższą międzynarodową klasę taneczną "S" w stylu standardowym i latynoamerykańskim. Jest mistrzynią Polski oraz wicemistrzynią świata. Jej uczniem jest, aktor znany z serialu "Pierwsza miłość" oraz najsłynniejszy polski mentalista, czyli Haker Umysłu., uwielbiana gwiazda programu "Nasz nowy dom" tym razem spróbuje swoich sił na parkiecie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Jego nauczycielką została, tancerka, która może pochwalić się zwycięstwem w wielu prestiżowych turniejach m.in. British Open w Blackpool czy finale mistrzostw świata w tańcach latynoamerykańskich. Jakie triki taneczne zastosuje z kierownikiem budowy Wiesławem by dojść do finału?Jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego show-biznesu, najpopularniejszy detektyw w kraju, swoje taneczne szlify będzie zdobywał pod czujnym okiem tancerki. Sylwia jest znana widzom Polsatu z programu "Love Island wyspa miłości". W 11. edycji programu była uczestniczką "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wraz z Mikołajem Jędruszczakiem. Nie możemy się doczekać pierwszych występów tej pary!Pierwszy polski "Prince Charming", model, który ma na swoim koncie udział w wielu pokazach i sesjach zdjęciowych dla prestiżowych marek i czasopism z całego światatym razem sprawdzi swoje umiejętności na naszym parkiecie! Jego partnerem zostałzdobywca tytułu mistrza Polski w tańcach latynoamerykańskich, choreograf m.in. w brytyjskiej edycji "Tańca z Gwiazdami" oraz zwycięzca emitowanego na antenie telewizji BBC programu "The Greatest Dancer". Czy tej pierwszej w historii programu męsko-męskiej parze uda się zdobyć Kryształową Kulę?Taneczne występy oceniać będzie jury w składzie: piosenkarz oraz fan polskiego i brytyjskiego formatu; niezastąpiona oraz widzącą każde niedociągnięcia; znany z ciętego języka; oraz dobry duch programu, który w każdej parze widzi tylko same plusy - aktor. Prowadzącymi program pozostająoraz. A towarzyszyć im będzie specjalistka od tańców latynoamerykańskich, wedding plannerka, prowadząca program" Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej" -