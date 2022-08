"Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia" wraca do Polsatu. Jakie zmiany?

Łukasz Szewczyk

• Po przerwie na antenę telewizji Polsat powraca "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia"

• Czternastu kucharzy będzie musiało się zmierzyć nie tylko z wyzwaniami kulinarnymi

• Nowym szefem kulinarnego reality-show będzie Mateusz Gessler

Robert Kondziela, Mateusz Gessler i Bartłomiej Krężel / fot. Krystia Szczęsny / Polsat

"Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia" podbiła serca widzów na całym świecie. Amerykańska odsłona formatu wykreowała gwiazdę Gordona Ramsay'a. Liczne kolejne edycje m.in. w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Finlandii, Danii, Belgii, Rumunii, Rosji oraz na Litwie, Ukrainie i w Polsce gromadziły miliony widzów. O sukcesie formatu zdecydowały jednak nie doskonałe receptury i kunszt, jakim muszą wykazać się uczestnicy, ale przede wszystkim emocje towarzyszące rywalizacji i charyzma prowadzącego.14 uczestników zamieszka razem w willi Hell's Kitchen. W każdym odcinku dwie drużyny - niebieskich i czerwonych zmierzą się z kulinarnym zadaniem, a zwycięska drużyna dostanie wyjątkową nagrodę - spotkania z niezwykłymi gośćmi, degustacje luksusowych produktów w ekskluzywnych miejscach, szkolenia z ekspertami. W tym sezonie przegrana drużyna zamiast kary otrzyma "lekcję do odrobienia", czyli zadanie, które ma ich nauczyć pokory, szacunku do pracy i produktu oraz pokazać wartość pracy zespołowej.W nowym sezonie "Piekielnej Kuchni" nie zabraknie też gwiazd polskiego show-biznesu. W piekielnej restauracji będą próbowały i oceniały kulinarne poczynania uczestników. Wśród gości: Young Leosia, Blowek, Jacek Fedorowicz, Grażyna Szapołowska, Janusz Palikot i wielu innych. Nowym szefem kuchni będzieto prawdziwy geniusz smaku. Urodzony w Polsce, wychowany we Francji obywatel świata. Gotowania uczył się pod okiem szefów kuchni w Paryżu, Londynie, Krakowie i Warszawie. Od 20 lat gotowanie to całe jego życie, bo kocha ludzi i jedzenie. Jest współwłaścicielem czterech warszawskich restauracji oraz nowo otwartej w Szklarskiej Porębie. Jego wyrafinowana kuchnia podbiła serca tysięcy gości i została doceniona przez wielu krytyków kulinarnych.Szefowi w poskromieniu uczestników i koordynacji pracy będą pomagać sous chefowie.to mistrz gotowania z 30-letnim doświadczeniem, edukator kulinarny i ekspert w dziedzinie kuchni polskiej. Od 20 lat współpracuje z Mateuszem Gesslerem, obecnie zajmując stanowisko szefa kuchni w czterech jego restauracjach. Z koleiz gastronomią związany jest od zawsze. Swój talent i charakter pokazał w programie "Top Chef", gdzie znalazł się w pierwszej piątce najlepszych kucharzy. Dziś jest właścicielem i szefem kuchni czterech restauracji na Dolnym Śląsku.