Nowa edycja "Mam Talent Ameryka" z udziałem Sary James na antenie Telewizji WP (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiera najnowszej edycji programu "Mam Talent Ameryka", w której udział bierze Sara James.

• Polska wokalistka swoim talentem zachwyciła jurorów i otrzymała "złoty przycisk", który przeniósł ją bezpośrednio do półfinałowych odcinków na żywo.

Telewizja WP jako pierwsza w Polsce pokaże zmagania uczestników siedemnastego sezonu "Mam Talent Ameryka", tuż po premierze w USA. To wyjątkowa edycja, ponieważ widzowie będą mogli śledzić poczynania zdolnej Sary James, polskiej piosenkarki, zwyciężczyni The Voice Kids, reprezentantki Polski w Eurowizji Junior.Nadchodząca edycja kultowego programu jak zawsze bogata będzie w widowiskowe wystąpienia, a tym razem także polskie akcenty, bowiem talent Polki zachwycił jurorów. Po wejściu wokalistki na scenę, Simon Cowell rozpoczął rozmowę. Gdy Sara zdradziła, że pochodzi z Polski, producent telewizyjny dodał, że z naszego kraju pochodzi także część jego rodziny. Do dyskusji dołączył aktor Howie Mandel, który również odniósł się do swoich przodków. Na pytanie, dlaczego 14-latka zdecydowała się startować w amerykańskiej wersji programu, odpowiedziała: -- powiedziała Sara James jurorom przed występem.Zachwyt jurorów udzielił się także internautom. Klip z jej występu momentalnie stał się viralem, co przełożyło się na ogromne liczby odsłon i pierwsze miejsce na karcie na czasie w serwisie YouTube. Udział w programie to ogromny krok w karierze młodej wokalistki.- mówi Jagna Wiszniewska, dyrektor zarządzająca Telewizji WP."Mam Talent Ameryka" (ang. "America's Got Talent") to amerykańska wersja show "Mam Talent" stworzonej przez Simona Cowella, w którym główną nagrodą jest milion dolarów oraz możliwość występu w Las Vegas Strip. Premiera amerykańskiej wersji programu miała miejsce w 2006 roku, do tej pory powstało siedemnaście sezonów.Premiera nowego sezonu "Mam talent Ameryka" w niedzielę - 7 sierpnia 2022 roku o godzinie 19.15 w Telewizji WP. Nowe odcinki programu emitowane będą w każdą niedzielę. Odcinki te półfinałowe będą pokazane w Polsce, w tym samym tygodniu co w Stanach Zjednoczonych