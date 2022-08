"Andor". Nowy serial ze świata "Gwiezdnych wojen" jesienią w Disney+

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu 2022 roku premiera serialu "Andor" na Disney+

• Nowa produkcja ze świata "Gwiezdnych wojen" osadzona jest na tle politycznych intryg i rodzącej się rebelii

Disney+ opublikował nowy, ekscytujący zwiastun do "Andora", oryginalnego, 12-odcinkowego serialu Lucasfilm. Serial, który rozgrywa się przed wydarzeniami z filmu "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie", zadebiutuje wyłącznie, z trzyodcinkową premierą.Serial "Andor" odkrywa nową perspektywę ze świata "Gwiezdnych wojen", skupiając się na podróży Cassiana Andora. Serial przybliża opowieść o rodzącej się rebelii przeciwko Imperium i o tym, jak ludzie i planety się w nią zaangażowali. To czas pełen niebezpieczeństw, podstępów i intryg, a Cassian wkroczy na ścieżkę, której przeznaczeniem jest uczynienie z niego bohatera rebelii.Diego Luna powraca jako Cassian Andor, a dołączają do niego: Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller i Fiona Shaw. Producentami wykonawczymi są Kathleen Kennedy, Tony Gilroy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna i Michelle Rejwan. Tony Gilroy jest również twórcą i showrunnerem.