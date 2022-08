"Rajska miłość" zapowiada nowy sezon "Hotelu Paradise" w TVN7 (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Jesienią w TVN7 nowy sezon programu "Hotel Paradise"

• W egzotycznej Panamie, do luksusowej willi nad brzegiem Oceanu Spokojnego wprowadzą się single i rozpoczną miłosną grę.

• Tłem dla sercowych zawirowań będzie "Rajska plaża"

Nowy sezon "Hotelu Paradise" przeniesie widzów do gorącej Panamy, ale to taneczna piosenka, będąca jego motywem przewodnim, sprawi, że wakacyjna aura i energia pozostanie z nami jeszcze na długo, po zakończeniu lata.Premierę ma teledysk i piosenka "Rajska Miłość", w wykonaniu finalistki czwartej edycji reality show - Natalii "Nany" Majos. Trzy dotychczasowe single promujące program podbijały listy przebojów, a teledyski były bardzo chętnie oglądane w serwisie YouTube, osiągając łącznie ponad 4.5 miliona wyświetleń. Tym razem utwór stworzyli nowi autorzy. Muzykę skomponowali Patryk Tylza i Piotr Gozdek, a tekst napisał Wojciech Byrski. Piosenkę wykonuje Natalia "Nana" Majos. To już kolejny utwór czołówkowy "Hotelu Paradise" na jej koncie.- mówi Grzegorz Piekarski, Dyrektor Zarządzający Golden Media PolskaTeledysk został oczywiście zrealizowany w Panamie, gdzie nagrywany był zarówno poprzedni, jak i najnowszy, zbliżający się sezon Hotelu Paradise. Tym razem, oprócz Nany, w wideoklipie wystąpiło wielu innych bohaterów. Kto i dlaczego został zaproszony do udziału w najnowszym teledysku?- tak w skrócie opowiada o oryginalnym pomyśle na teledysk Bartosz Łabęcki, reżyser Hotelu Paradise.