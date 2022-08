Wszystkie mecze Premier League i topowe mecze Bundesligi dla satelitarnych abonentów Canal+

Łukasz Szewczyk

• Canal+ i Viaplay ogłaszają kolejne etapy współpracy.

• Promocyjny dostęp do pełnej oferty ligi angielskiej i wybranych meczów ligi niemieckiej

Plan trasmisji pierwszych spotkań (5-7 sierpień)

W połowie lipca Canal+ ogłosił , że począwszy od sierpnia 2022 roku roku przez trzy kolejne sezony, dwa czołowe mecze Premier League rozgrywane w każdej kolejce będą dostępne na żywo na kanałach Canal+. To jednak nie koniec niespodzianek.Od piątku (5 sierpnia 2022 roku)klienci satelitarni posiadający pakiet Canal+ (nie dotyczy oferty wspólnej z Orange) otrzymająw ramach tzw. open window doi 3(wybranych przez sportową redakcję Canal+). Będą one dostępne zarówno przez serwis internetowy Canal+ Online (który jest bezpłatnym rozszerzeniem oferty satelitarnej, dającym dostęp do wykupionych kanałów i kolekcji poprzez aplikację na urządzenia mobilne, przez stronę www, lub aplikacje na Smart TV) jak również na dekoderach 4K UtraBox+.- mówi Edyta Sadowska, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna Canal+ PolskaWe wrześniu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, klienci satelitarni Canal+ zyskają możliwość zasubskrybowania Viaplay z pełną ofertą tego serwisu. Szczegółowe warunki promocji zostaną przekazane w najbliższym czasie.- dodaje Kim Poder, Chief Commercial Officer w Viaplay Group